События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 февраля

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 0:35 USD США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,05 млн барр 3,947 млн барр (факт) 2:30 AUD Австралия - Индекс потребительских настроений Westpac (февраль) 1,80% -2,3% (факт) 2:50 JPY Япония - ВВП (кв/кв) (4кв2017) 0,60% 0,1% (факт) 2:50 JPY Япония - ВВП (г/г) (4кв2017) 2,20% 0,5% (факт) 10:00 EUR Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) -0,70% -0,70% 10:00 EUR Германия - ВВП (кв/кв) (4кв2017) 0,80% 0,60% 10:00 EUR Германия - ВВП (г/г) (4кв2017) 2,30% 2,30% 11:00 EUR Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана 13:00 EUR Еврозона - ВВП (г/г) (4кв2017) 2,70% 2,70% 13:00 EUR Еврозона - ВВП (кв/кв) (4кв2017) 0,60% 0,60% 13:00 EUR Еврозона - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь) 1% 0,20% 13:20 EUR Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша 15:45 EUR Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша 16:30 USD США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 1,80% 1,70% 16:30 USD США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,30% 0,20% 16:30 USD США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) 0,40% 0,40% 16:30 USD США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,10% 0,30% 16:30 USD США - Объём розничных продаж (м/м) (январь) 0,40% 0,20% 18:00 USD США - Объём товарно-материальных запасов (м/м) (декабрь) 0,40% 0,30% 18:30 USD США - Запасы сырой нефти 1,895 млн барр 2,6 млн барр 18:30 USD США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,711 млн барр

Российские события