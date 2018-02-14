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События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 февраля


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МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:35 USDСША - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,05 млн барр 3,947 млн барр (факт)
2:30 AUDАвстралия - Индекс потребительских настроений Westpac (февраль)1,80% -2,3% (факт)
2:50 JPYЯпония - ВВП (кв/кв) (4кв2017)0,60%0,1% (факт)
2:50 JPYЯпония - ВВП (г/г) (4кв2017)2,20%0,5% (факт)
10:00 EURГермания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)-0,70%-0,70%
10:00 EURГермания - ВВП (кв/кв) (4кв2017)0,80%0,60%
10:00 EURГермания - ВВП (г/г) (4кв2017)2,30%2,30%
11:00 EURГермания - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
13:00 EURЕврозона - ВВП (г/г) (4кв2017)2,70%2,70%
13:00 EURЕврозона - ВВП (кв/кв) (4кв2017)0,60%0,60%
13:00 EURЕврозона - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)1%0,20%
13:20 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
15:45 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
16:30 USDСША - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)1,80%1,70%
16:30 USDСША - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)0,30%0,20%
16:30 USDСША - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)0,40%0,40%
16:30 USDСША - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)0,10%0,30%
16:30 USDСША - Объём розничных продаж (м/м) (январь)0,40%0,20%
18:00 USDСША - Объём товарно-материальных запасов (м/м) (декабрь)0,40%0,30%
18:30 USDСША - Запасы сырой нефти1,895 млн барр2,6 млн барр
18:30 USDСША - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,711 млн барр

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBГруппа Черкизово - последний день торгов депозитарными расписками на LSE /делистинг/
RUBЛенэнерго - ежеквартальный отчет за 4 кв2017
RUBОГК2 - ежеквартальный отчет за 4 кв2017
RUBТГК-1 - ежеквартальный отчет за 4 кв2017
RUBLuxoft - телеконференция менеджмента по результатам US GAAP за 3кв2017 (оконч. 31.12.2017)
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