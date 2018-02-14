События в сфере макроэкономики и бизнеса 14 февраля

МОСКВА, 14 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 14 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:35
|USD
|США - Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,05 млн барр
|3,947 млн барр (факт)
|2:30
|AUD
|Австралия - Индекс потребительских настроений Westpac (февраль)
|1,80%
|-2,3% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|0,60%
|0,1% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - ВВП (г/г) (4кв2017)
|2,20%
|0,5% (факт)
|10:00
|EUR
|Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|-0,70%
|-0,70%
|10:00
|EUR
|Германия - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|0,80%
|0,60%
|10:00
|EUR
|Германия - ВВП (г/г) (4кв2017)
|2,30%
|2,30%
|11:00
|EUR
|Германия - Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдмана
|13:00
|EUR
|Еврозона - ВВП (г/г) (4кв2017)
|2,70%
|2,70%
|13:00
|EUR
|Еврозона - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|0,60%
|0,60%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Объём промышленного производства (м/м) (декабрь)
|1%
|0,20%
|13:20
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
|15:45
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша
|16:30
|USD
|США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,80%
|1,70%
|16:30
|USD
|США - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,30%
|0,20%
|16:30
|USD
|США - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь)
|0,40%
|0,40%
|16:30
|USD
|США - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,10%
|0,30%
|16:30
|USD
|США - Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|0,40%
|0,20%
|18:00
|USD
|США - Объём товарно-материальных запасов (м/м) (декабрь)
|0,40%
|0,30%
|18:30
|USD
|США - Запасы сырой нефти
|1,895 млн барр
|2,6 млн барр
|18:30
|USD
|США - Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,711 млн барр
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|Группа Черкизово - последний день торгов депозитарными расписками на LSE /делистинг/
|RUB
|Ленэнерго - ежеквартальный отчет за 4 кв2017
|RUB
|ОГК2 - ежеквартальный отчет за 4 кв2017
|RUB
|ТГК-1 - ежеквартальный отчет за 4 кв2017
|RUB
|Luxoft - телеконференция менеджмента по результатам US GAAP за 3кв2017 (оконч. 31.12.2017)