Биржи Европы закрылись ростом, несмотря на данные по инфляции в США

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы в среду завершили торги ростом, после снижения в течение дня, которое было спровоцировано данными о более быстрых, чем ожидалось, темпах инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов немецкий индекс DAX вырос на 1,17%, до 12339,16 пункта, французский CAC 40 - на 1,1%, до 5165,26 пункта, британский FTSE 100 - на 0,64%, до 7213,97 пункта.

Биржи снижались ранее в среду после выхода данных по уровню годовой инфляции в США в январе. В отчетном месяце потребительские цены выросли на 0,5% к декабрю против ожиданий на рост лишь в 0,3%. В годовом выражении темпы инфляции сохранились на уровне 2,1% - ожидалось замедление до 1,9%. Инвесторы опасались, что на фоне роста цен ФРС США будет вынуждена повышать процентную ставку более быстрыми темпами, а также, что регулятор может пересмотреть число повышений ставки в 2018 году до четырех.

Позднее, однако, индексы вышли в рост. Этому отчасти способствовали данные по ВВП Германии, опубликованные ранее в среду. Индикатор в четвертом квартале вырос на 0,6% к предыдущему кварталу. В годовом выражении ВВП вырос на 2,3%. Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Бумаги второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse выросли в среду на 3,79%. Банк сообщил о сокращении убытка в четвертом квартале на 19%, до 2,126 миллиарда франков (2,28 миллиарда долларов).

Акции европейского спутникового вещателя Sky plc подорожали на 1,98% после того, как компания сообщила о продлении прав на показ футбольных матчей английской премьер-лиги до 2022 года за 1,2 миллиарда фунтов в год.