ОБЗОР – Рынок акций РФ сумел закрепиться в зеленой зоне

МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ, несколько раз менявший направление движения в ходе торгов среды, в итоге закрылся в плюсе.

Индекс Мосбиржи закрытию вырос на 0,33%% - до 2257,95 пункта, индекс РТС - на 1,46%, до 1244,85 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 22.38 мск снижался на 84 копейки - до 56,78 рубля, курс евро - на 62 копейки, до 70,61 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent рос на 2,89% - до 64,53 доллара за баррель.

БЕЗ ЕДИНОЙ ДИНАМИКИ

Рынок акций РФ в среду открылся незначительным ростом, но днем уходил в минус вслед за нефтью.

"Однако улучшение ситуации на внешних площадках в последний час торгов вернуло покупателей в наши акции", - отмечает Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

"В России новостной фон был крайне скуден, так что отечественные инвесторы ориентировались более на общемировую статистику и технические индикаторы. Попытки понять, куда двинемся дальше, привели к повышенной волатильности, но весьма скучному итоговому результату", - комментирует Алексей Коренев из "Финама".

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста по итогам торгов – акции Polymetal (3,11%), "Аптечной сети 36 и 6" (3,06%), "Яндекса" YNDX(3,05%), "Норникеля" (2,27%), "Полюса" (1,85%), ММК (1,61%), обыкновенные акции Сбербанка SBER(1,44%), "Распадской" (1,36%) и префы "Транснефти" (1,35%).

В аутсайдерах - префы "Селигдара" SELG(-2,47%), ГДР En+ (-1,93%), акции "Аэрофлота" AFLT(-1,85%), "Энел Россия" (-1,6%), ИСКЧ (-1,42%) и "Уралкалия" (-1,26%).

ПРОГНОЗЫ

На динамику рынка в четверг может повлиять блок макроэкономической статистики, говорят аналитики.

"Япония отчитается по объемам промышленного производства. Франция опубликует данные по уровню безработицы. В США выйдет статистика по индексу цен производителей, индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии, числу первичных заявок на получение пособий по безработице и объемам промышленного производства. По последнему параметру должна завтра отчитаться и Россия", - перечислил Коренев из "Финама".

Инвесторы находятся на распутье, что позволяет рублевому индикатору оставаться в диапазоне 2200-2250 пунктов, а индекс РТС закрепляется в рамках 1220-1230 пунктов, отметила Анна Бодрова из "Альпари".