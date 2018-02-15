Золото дешевеет после роста стоимости днем ранее

МОСКВА, 15 фев ПРАЙМ. Золото незначительно снижается в цене в четверг после самого значительного роста с мая 2017 года в течение предыдущей торговой сессии, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.04 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,1 доллара, или на 0,08%, до 1356,9 доллара за тройскую унцию. По итогам среды цена на золото выросла на 1,6%, что стало самым значительным ростом в процентном выражении в течение одной сессии с мая 2017 года.

Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,04% - до 16,89 доллара за унцию.

На настроения участников торгов продолжают оказывать влияние данные по инфляции в США, опубликованные в среду. Потребительские цены в стране в январе выросли на 2,1% в годовом выражении, а в месячном — на 0,5%. Аналитики при этом ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 1,9%, а в месячном — 0,3%.

"Реакцию стоимости золота на данные по инфляции очень трудно предсказать. Учитывая, как рынки оценивают повышение ставки в ФРС в 2018 году, более высокое инфляционное давление убедит их в том, что стоит ждать более высоких ставок от ключевых центробанков, и приведет к снижению цены вместо того, чтобы способствовать повышению статуса золота в качестве средства для хеджирования против инфляции", - полагает аналитик OCBC Барнабас Ган (Barnabas Gan), мнение которого приводит агентство Блумберг.