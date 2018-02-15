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Нефть дорожает на комментариях по сделке ОПЕК+ и слабом долларе


Commodities / Рынки

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем продолжают расти, - инвесторы отыгрывают комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по сделке ОПЕК+ и ослабление доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.54 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,12% - до 64,44 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,61% - до 60,97 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,45%, до 88,72 пункта.

В среду аль-Фалих выразил мнение о том, что странам-участницам соглашения ОПЕК+ лучше допустить небольшой дефицит на рынке, чем слишком рано выйти из венской сделки. Министр добавил, что о выходе из соглашения говорить пока рано.

Ослабление американской валюты также поддерживает стоимость нефти, делая торгуемую в долларах нефть дешевле для держателей других валют. Доллар дешевеет на фоне беспокойства инвесторов за дальнейшие перспективы американской экономики в связи с принятием налоговой реформы в США.

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