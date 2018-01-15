Рынок акций РФ растет, несмотря на снижение цен на нефть

МОСКВА, 15 фев - ПРАЙМ. Рынок акций РФ на вечерних торгах растет, несмотря на снижение цен на нефть.

Индекс Мосбиржи к 17.25 мск рос на 0,71% - до 2273,98 пункта, индекс РТС - на 1,52%, до 1263,78 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 5 копеек - до 56,67 рубля, курс евро рос на 11 копеек - до 70,75 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent падал на 1,12% - до 63,64 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют неравномерный прирост по отношению к уровням предыдущего закрытия. В целом они продолжили наметившееся с начала текущей недели коррекционное повышение", - комментирует Виталий Манжос из "Норд-Капитал".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Яндекса" YNDX выросли на 6,82% - до 2350 рублей на фоне хороших данных отчетности и прогнозах. В течение торгов, акции поднимались на 10% - до 2420 рублей, обновив исторический максимум.

Консолидированная выручка "Яндекса" по US GAAP в четвертом квартале 2017 года выросла на 26% - до 27,86 миллиарда рублей, сообщила компания. Скорректированная чистая прибыль составила 5,25 миллиарда рублей, что в 1,6 раза выше аналогичного показателя за четвертый квартал прошлого года. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 39% - до 9,29 миллиарда рублей.

"Яндекс" прогнозирует рост выручки в 2018 году в пределах 25-30%, сообщила также компания.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Мечела" MTLR(5,98%), акции "Распадской" (2,68%), "Юнипро" (2,14%), "Фосагро" PHOR(1,95%) и префы Сбербанка SBER(1,99%).

Среди лидеров падения - обыкновенные акции "Россетей" (-4,39%), акции "М.Видео" (-2,07%). ОГК-2 (-1,73%), "Аптечной сети 36 и 6" (-1,54%) и акции "Алросы" ALRS(-1,21%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA до конца дня ожидает продолжения консолидации индекса Мосбиржи у отметки 2280 пунктов. Впрочем, высока вероятность его падения вслед за акциями нефтегазовых компаний, добавляет он.

В целом Виталий Манжос из "Норд-Капитал" ожидает закрытия индекса Мосбиржи недалеко от текущего уровня, с заметным повышением в диапазоне 0,4-1,2% по итогам дня.