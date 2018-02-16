Биржи Европы растут на данных корпоративных отчетностей

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж в ходе торгов пятницы растут на фоне позитивных данных корпоративных отчетностей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,83%, до 7295,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,99%, до 5275,4 пункта, немецкий DAX - на 1,1%, до 12479,5 пункта.

Несколько крупных европейских компаний ранее опубликовали свои финансовые отчетности. Французский автопроизводитель Renault отчитался о рекордных продажах за 2017 год - в 3,76 миллиона машин. Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров головной компании, выросла в 2017 году в 1,5 раза и достигла отметки в 5,114 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию составила 18,68 евро против 12,46 евро в 2016 году. В ходе торгов акции компании дорожают на 2,9%.

Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. за прошлый год увеличила чистую прибыль на 42,6% по сравнению с 2016 годом, до 2,453 миллиарда евро. Прибыль на акцию составила 3,91 евро против 2,79 евро годом ранее. Бумаги Danone в результате растут в цене на 1,6%.

Итальянская энергетическая компания Eni SpA зафиксировала в 2017 году чистую прибыль в 3,427 миллиарда евро против убытка в 1,464 миллиарда евро годом ранее. В пересчете на одну акцию прибыль составила 0,95 евро против убытка в 0,41 евро в 2016 году. Акции Eni в ходе торгов дорожают на 1,4%.

При этом не все фирмы показали сильные финансовые результаты. Французская авиакомпания Air France-KLM по итогам четвертого квартала сообщила о чистом убытке в 977 миллионов евро против прибыли годом ранее в 362 миллиона евро. Убыток компания объяснила дополнительными издержками в размере 1,429 миллиарда евро в связи со списанием пенсионных накоплений. Акции компании в пятницу теряют в цене 5,2%.