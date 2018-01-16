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Рубль мало меняется к доллару и евро перед выходными на нефти по $64


Рынки / Акции

 

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. Рубль днем слегка снижается к доллару и укрепляется к евро, отыгрывая динамику курсов на форексе, говорят трейдеры.

Стабилизация рынка нефти около 64 долларов за баррель поддерживает курс рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 14.37 мск повышался на 2 копейки - до 56,41 рубля, курс евро снижался на 11 копеек, до 70,41 рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Курс рубля к доллару и евро днем мало менялся на фоне стабилизации рынка нефти немного выше уровня 64 доллара за баррель сорта Brent. Рост цены "черного золота", проходивший на фоне ослабления доллара на форексе, ограничен опасениями по поводу увеличения добычи нефти в США.

Словесные интервенции поддерживают рубль. Так, ЦБ РФ оценил, что риски для стабильности финансовых рынков в начале 2018 года снизились на фоне оживления мировых рынков, подорожания нефти и укрепления рубля.

Приближение налогового периода февраля поддерживает курс российской валюты, отмечают трейдеры. При этом коррекция евро на форексе ниже отметки 1,25 доллара помогает доллару расти и против рубля.

В итоге, доллар и евро днем менялись к рублю разнонаправленно в пределах 0,15%. Рублевая цена "черного золота" поднялась выше уровня 3,6 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Обменный курс рубля достаточно стабилен, и нет оснований ожидать дестабилизации до конца дня, рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"По итогам недели рубль подорожал на 3,5%, продемонстрировав лучшую курсовую динамику среди всех валют развивающихся рынков. В преддверии выходных, а также с учетом того, что в понедельник в США торгов не будет в связи с национальным праздником, мы ожидаем некоторой фиксации прибыли и не видим потенциала для дальнейшего укрепления рубля, если только не будет значительного ослабления доллара на форексе. Пара USD/RUB в преддверии выходных удержится на уровне 56,4", - оценил он.

Пока нет предпосылок для пересмотра фронтальной траектории пары RUB/USD (57-59,6) на горизонте первого-второго квартала, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Сопротивление внешним факторам поддержки может оказать сезонное ослабление текущего счета", - добавил он.

 

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