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Praxair надеется закрыть сделку по слиянию с Linde во втором полугодии 2018 г


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Praxair Inc надеется на завершение сделки по слияниию с немецкой химической компанией Linde AG во втором полугодии 2018 года, сообщила американская компания в пятницу.

Ранее в пятницу стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) начала углубленное расследование предполагаемого слияния Linde AG с Praxair Inc, отмечая, что сделка может может сократить конкуренцию в поставках некоторых важных газов, таких как кислород и гелий.

Компании входят в число четырех крупнейших, работающих по всему миру по всей цепи поставок промышленных, медицинских и специальных газов, отметила ЕК.

"Расследование (ЕК - ред.) является обычной процедурой в рамках таких крупных сделок. Обе компании продолжают тесно сотрудничать с ЕК в ее расследовании слияния", - сообщила Praxair в ответ на решение Еврокомисии.

В ноябре прошлого года стало известно, что владельцы 90% акций Linde одобрили сделку слияния с Praxair. В результате этого, как отмечалось, Linde имеет право инициировать процедуру принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров. Однако тогда такого решения еще не было принято.

В июне 2017 года Linde и Praxair заявили о заключении окончательного соглашения о слиянии. В соответствии с предлагаемыми условиями сделки, акционерам Linde будет предложено 1,54 акции в новой холдинговой компании в обмен на каждую бумагу Linde, а акционеры Praxair получат одну акцию в новой холдинговой компании за каждую бумагу Praxair. В результате акционеры Linde и Praxair будут иметь по 50% объединенной компании.

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