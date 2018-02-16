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Биржи Европы закрылись ростом, Stoxx Europe 600 показал лучшие недельные темпы с 2016 г


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы в пятницу завершили торги ростом, общеевропейский индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 показал лучшую недельную динамику с декабря 2016 года, следует из данных торгов.

По итогам торгов немецкий индекс DAX вырос на 0,86%, до 12451,96 пункта, французский CAC 40 - на 1,13%, до 5281,58 пункта, британский FTSE 100 - на 0,83%, до 7294,7 пункта.

В пятницу европейские индексы росли, следую динамике американских бирж в предыдущий день торгов и на общем фоне восстановления на фондовом рынке.

По итогам торгов в пятницу Stoxx Europe 600 увеличился на 1,1% - до 380,61 пункта. За неделю индикатор прибавил 3,3%, - лучший рост с декабря 2016 года.

"Европейский рынок показал мощный рост в последний торговый день недели. Это показывает, что трейдеры быстро адаптировались к перспективам повышения инфляции и возможности более "ястребиной" политики Федрезерва. Стоит помнить, что фон не изменился: корпоративные прибыли остаются высокими, а прогнозы компаний - воодушевляющими", - цитирует MarketWatch аналитика City Index Фиону Чинкотту (Fiona Cincotta).

Акции Danone подорожали на 2,1% на фоне увеличения объемов продаж компании в четвертом квартале. Бумаги Eni подорожали на 1%. Крупнейшая нефтегазовая компания Италии увеличила добычу углеводородов в декабре до 1,892 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, скорректированная прибыль компании выросла вдвое.

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