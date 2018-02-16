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Индексы Уолл-Стрит замедлили рост после обвинения россиян во вмешательстве в выборы США


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 16 фев /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в пятницу замедлили рост, индекс NASDAQ перешел к снижению после того, как спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", в том числе - во вмешательстве в выборы в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.55 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,13%, до 25233,62 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,13%, до 7246,72 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,14%, до 2734,92 пункта.

Спецпрокурор США Мюллер в пятницу предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

"Рынок искал повода, чтобы изменить динамику, и новости о России стали таким поводом. Рынок рос на неделе, и инвесторы искали повода вывести капитал и зафиксировать прибыль перед выходными" , - приводит агентство Рейтер мнение частного трейдера в Bright Trading Денниса Дика (Dennis Dick).

Особенно новости повлияли на котировки бумаг Twitter и Facebook FB, так как согласно обвинительному заключению прокуратуры, граждане РФ создавали страницы групп в социальных сетях и "выдавали себя за представителей американских общественных организаций, устраивая акции протеста в стране". Бумаги Twitter дешевеют на 1,62%, акции Facebook снижаются в стоимости на 1,56%.

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