Fitch повысило рейтинг Греции до "B" с "B-", прогноз позитивный

АФИНЫ, 17 фев /ПРАЙМ/, Геннадий Мельник. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг Греции с "B-" до "B" с позитивным прогнозом, Минфин Греции считает это убедительным свидетельством устойчивого роста экономики и восстановления доверия инвесторов.

В сообщении Fitch говорится, что долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Греции в иностранной и национальной валюте повышены с "B-" до "B", прогноз позитивный.

Среди ключевых факторов повышения рейтинга Fitch отметил, что устойчивость государственного долга будет повышаться, это будет подкрепляться устойчивым ростом ВВП, снижаются политические риски, растет первичный профицит государственного бюджета и приняты дополнительные фискальные меры, которые должны вступить в силу до 2020 года. Позитивный прогноз отражает ожидания Fitch, что четвертый обзор программы реформы также будет завершен без создания нестабильности к августу 2018 года, когда завершится программа помощи, и что Еврогруппа предоставит Греции существенное облегчение бремени задолженности в 2018 году. Характер государственного долга Греции предполагает, что расходы на его обслуживание будут низкими.

Fitch полагает, что Греция выйдет в августе из третьей программы помощи объемом 86 миллиардов евро открытия предупредительной кредитной линии.

Минфин Греции отметил, что кредитный рейтинг страны повышен агентством Fitch всего через месяц после того, как это сделало 19 января агентство Standard&Poor's.

"Непрерывное повышение оценки греческой экономики является убедительным свидетельством ее устойчивого курса к росту и постоянного восстановления доверия инвесторов. Доказательством этого стал и недавний успешный выход на рынки", - говорится в заявлении Минфина, поступившем в РИА Новости.

"С принятием решения о дальнейшем облегчении долга, нормальным завершением программы помощи, подготовкой правительством целостной стратегии развития и созданием "подушки" ликвидности для поддержки экономики и обеспечения стабильного доступа к рынкам, создаются основы для устойчивого развития", - заявил Минфин.