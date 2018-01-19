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Акции "Системы" растут на 2,5% на новостях о кредите Сбербанка и снятии ареста с активов


Рынки / Акции

МОСКВА, 19 фев - ПРАЙМ. Акции АФК "Система" AFKS растут в понедельник почти на 2,5%, поддерживаемые новостями о кредите Сбербанка SBER и о снятии ареста с ряда активов корпорации в рамках мирового соглашения с "Роснефтью", следует из данных Московской биржи.

К 13.44 мск акции АФК "Система" дорожали на 2,34% - до 12,49 рубля, при этом умеренно (на 0,22%) дешевеют акции "Детского мира" (-0,22%), а акции МТС MTSS прибавляют 0,26%. Акции "Роснефти" ROSN растут на 0,32% - на уровне индекса Мосбиржи, который поднимается на 0,24% к предыдущему закрытию.

Котировки бумаг АФК "Система" стали уверенно расти с самого старта торгов понедельника и максимально поднимались на 3,6% - до 12,64 рубля на сообщении о том, что корпорация подписала кредитное соглашение со Сбербанком на привлечение до 105 миллиардов рублей под залог акций МТС, из которых только 40 миллиардов рублей пойдут на выплату "Башнефти" BANE по мировому соглашению.

"Важно отметить, что новые обязательства компании перед Сбербанком не повлияют на дивидендные выплаты, по крайней мере банк не накладывает ограничений на компанию в этой области", - комментирует Александр Разуваев из "Альпари".

Поддерживают рост и новости из Уфы: арбитражный суд Башкирии в понедельник по ходатайствам "Роснефти" освободил от ареста принадлежащие АФК "Система" 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК) и 52,09% акций "Детского мира", что должно способствовать своевременным выплатам корпорации в рамках мирового соглашения по "Башнефти".

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