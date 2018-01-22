FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Капитализация "Магнита" войдет в число KPI для менеджмента - гендиректор


Рынки

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Рыночная капитализация "Магнита" MGNT станет одним из показателей эффективности менеджмента торговой сети, заявил гендиректор ритейлера Хачатур Помбухчан.

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы России. Галицкий сохранит около 3% акций ритейлера. Он сложил с себя полномочия гендиректора "Магнита" и намерен покинуть совет директоров компании.

Помбухчан напомнил, что Галицкий как основной акционер "Магнита" ориентировался на стабильную чистую прибыль компании и выплаты дивидендов, тогда как рыночная капитализация компании не была приоритетной целью.

"Теперь мы меняем подход менеджмента к KPI (ключевым показателям эффективности – ред.). Рыночная капитализация компании будет одним из ключевых показателей успешности менеджмента", - добавил гендиректор компании.

"Магнит" - один из ведущих продуктовых ритейлеров РФ. На конец декабря 2017 года его сеть насчитывала 16,35 тысячи магазинов. Центральный офис ритейлера находится в Краснодаре. Выручка компании в 2017 году увеличилась на 6,4%, до 1,14 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 14,9% - до 91,78 миллиарда рублей.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ