Капитализация "Магнита" войдет в число KPI для менеджмента - гендиректор

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Рыночная капитализация "Магнита" MGNT станет одним из показателей эффективности менеджмента торговой сети, заявил гендиректор ритейлера Хачатур Помбухчан.

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы России. Галицкий сохранит около 3% акций ритейлера. Он сложил с себя полномочия гендиректора "Магнита" и намерен покинуть совет директоров компании.

Помбухчан напомнил, что Галицкий как основной акционер "Магнита" ориентировался на стабильную чистую прибыль компании и выплаты дивидендов, тогда как рыночная капитализация компании не была приоритетной целью.

"Теперь мы меняем подход менеджмента к KPI (ключевым показателям эффективности – ред.). Рыночная капитализация компании будет одним из ключевых показателей успешности менеджмента", - добавил гендиректор компании.

"Магнит" - один из ведущих продуктовых ритейлеров РФ. На конец декабря 2017 года его сеть насчитывала 16,35 тысячи магазинов. Центральный офис ритейлера находится в Краснодаре. Выручка компании в 2017 году увеличилась на 6,4%, до 1,14 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 14,9% - до 91,78 миллиарда рублей.