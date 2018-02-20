Золото дешевеет на коррекционном укреплении доллара

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Цена на золото снижается во вторник утром на фоне коррекционного укрепления курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.32 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 12,9 доллара, или на 0,95%, до 1343,3 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 1,06%, до 16,535 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,26% - до 89,33 пункта. Укрепление доллара традиционно оказывает давление на стоимость золота, делая его дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

На прошлой неделе индекс доллара падал до минимума с декабря 2014 года. Инвесторы были обеспокоены заявлениями властей США о преимуществах слабого доллара, а также прогнозами по дефициту торгового баланса страны.

На этой неделе инвесторы ожидают публикации протокола январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Участники рынка ожидают подсказок регулятора касательно дальнейшего повышения ставок и комментариев по инфляции в стране. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара.