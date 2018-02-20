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Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 20 февраля


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МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
CNYКитай - Новый год по лунному календарю - выходной день на биржах
1:15 AUDАвстралия - Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
3:30 AUDАвстралия - Протокол заседания РБА по кредитно-денежной политике
10:00 EURГермания - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)0,2%0,5%
13:00 EURГермания - Индекс текущих экономических условий ZEW (февраль)95,293,9
13:00 EURГермания - Индекс экономических настроений ZEW (февраль)20,416,5
предв. EURЕврозона - Встреча министорв финансов ЕС
13:00 EURЕврозона - Индекс экономических настроений от ZEW31,828,4
14:00 GBPВеликобритания - Индекс промышленных заказов (CBI) (февраль)1412
16:30 CADКанада - Объём оптовых продаж (м/м) (декабрь)0,7%0,4%
USDСША - Wal-Mart - прибыль за финанс. 4кв2017 4,019 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBНЛМК - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
RUBБашнефть - СД (об одобрении крупной сделки /об имуществе стоимостью более 100 млн долл/)
RUBГазпром - СД (текст сообщения о проведении ВОСА)
RUBГруппа ЛСР - СД (о согласии на совершение крупной сделки и одобрении сделок в соответствии с уставом)
RUBМРСК Центра - СД (проект изменений в инвестпрограмму на 2016-2022, утвержденную приказом Минэнерго РФ от 14.12.2017)
 RUBТрансконтейнер - ВОСА (реестр закрыт 09.01.2018, досрочные перевыборы СД)
 RUBГруппа Компаний "Роллман" - ВОСА (реестр закрыт 30.01.2018, утверждение аудитора общества)
RUBХимпром - закрытие реестра для ВОСА (14.03.2018, в форме заочного голосования, размер див-дов из нераспределенной прибыли прошлых лет, устав в новой редакции, одобрение сделки с заинтересованностю /с ПАО "Т Плюс"/)
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