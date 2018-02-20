Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 20 февраля

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

RUB НЛМК - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017

RUB Башнефть - СД (об одобрении крупной сделки /об имуществе стоимостью более 100 млн долл/)

RUB Газпром - СД (текст сообщения о проведении ВОСА)

RUB Группа ЛСР - СД (о согласии на совершение крупной сделки и одобрении сделок в соответствии с уставом)

RUB МРСК Центра - СД (проект изменений в инвестпрограмму на 2016-2022, утвержденную приказом Минэнерго РФ от 14.12.2017)

RUB Трансконтейнер - ВОСА (реестр закрыт 09.01.2018, досрочные перевыборы СД)

RUB Группа Компаний "Роллман" - ВОСА (реестр закрыт 30.01.2018, утверждение аудитора общества)