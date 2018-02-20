Cобытия в сфере макроэкономики и бизнеса 20 февраля

МОСКВА, 20 фев - ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 20 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|CNY
|Китай - Новый год по лунному календарю - выходной день на биржах
|1:15
|AUD
|Австралия - Выступление заместителя управляющего РБА /Резервного Банка Австралии/ Мишель Баллок
|3:30
|AUD
|Австралия - Протокол заседания РБА по кредитно-денежной политике
|10:00
|EUR
|Германия - Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (январь)
|0,2%
|0,5%
|13:00
|EUR
|Германия - Индекс текущих экономических условий ZEW (февраль)
|95,2
|93,9
|13:00
|EUR
|Германия - Индекс экономических настроений ZEW (февраль)
|20,4
|16,5
|предв.
|EUR
|Еврозона - Встреча министорв финансов ЕС
|13:00
|EUR
|Еврозона - Индекс экономических настроений от ZEW
|31,8
|28,4
|14:00
|GBP
|Великобритания - Индекс промышленных заказов (CBI) (февраль)
|14
|12
|16:30
|CAD
|Канада - Объём оптовых продаж (м/м) (декабрь)
|0,7%
|0,4%
|USD
|США - Wal-Mart - прибыль за финанс. 4кв2017
|4,019 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|НЛМК - финансовые результаты по МСФО за 4кв2017/2017
|RUB
|Башнефть - СД (об одобрении крупной сделки /об имуществе стоимостью более 100 млн долл/)
|RUB
|Газпром - СД (текст сообщения о проведении ВОСА)
|RUB
|Группа ЛСР - СД (о согласии на совершение крупной сделки и одобрении сделок в соответствии с уставом)
|RUB
|МРСК Центра - СД (проект изменений в инвестпрограмму на 2016-2022, утвержденную приказом Минэнерго РФ от 14.12.2017)
|RUB
|Трансконтейнер - ВОСА (реестр закрыт 09.01.2018, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|Группа Компаний "Роллман" - ВОСА (реестр закрыт 30.01.2018, утверждение аудитора общества)
|RUB
|Химпром - закрытие реестра для ВОСА (14.03.2018, в форме заочного голосования, размер див-дов из нераспределенной прибыли прошлых лет, устав в новой редакции, одобрение сделки с заинтересованностю /с ПАО "Т Плюс"/)