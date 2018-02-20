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ЦБ РФ не видит на рынке санатора для банков кроме себя - Поздышев


Рынки

МОСКВА, 20 фев /ПРАЙМ/. Банк России в настоящее время не видит на рынке какого-либо частного санатора для проблемных банков, а их присоединение к крупным госбанкам приведёт к огосударствлению, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

"В настоящее время мы не видим какого-либо частного санатора, банковской или небанковской группы, которая могла бы эту работу сделать... присоединение проблемного частного банка к государственному банку задачу не решит", - сказал Поздышев в эфире телеканала "Россия 24".

"Для нас развитие конкурентного поля - это очень важный фактор, именно поэтому мы предпочитаем объединять несколько банков, которые у нас находятся в зоне деятельности фонда консолидации, не присоединяя их к одному из крупных государственных банков - выстраивать некого конкурента пусть даже временно контролируемого Центральным банком", - добавил он.

Зампред ЦБ отметил, что присоединение крупного частного банка к одному из крупных госбанков приведёт к огосударствлению.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря — Промсвязьбанка PSBR. Последний станет опорным банком для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. При этом, Бинбанк и "ФК Открытие" будут объединены с исключением ряда "плохих" активов. В ЦБ неоднократно говорили, что намерены как можно скорее приватизировать санируемые им банки.

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