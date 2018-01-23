ОБЗОР – Рынок акций РФ вырос на нефти по $66 за баррель

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций вырос на нефти по 66 долларов за баррель по марке Brent, индекс Мосбиржи установил исторический максимум, РТС – поднялся выше 1300 пунктов.

Рынок акций РФ на вечерних торгах в четверг рос вслед за "Магнитом" и ВТБ и благодаря росту нефтяного сектора на дорогой нефти, индекс Мосбиржи установил исторический максимум.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,71% - до 2336,82 пункта, установив исторический рекорд. Индекс РТС преодолел важный психологический уровень в 1300 пунктов впервые с 26 января на фоне нефти дороже 65 долларов за баррель и к закрытию торгов поднялся на 0,76%, до 1301,01 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.55 мск снижался на 23 копейки - до 56,53 рубля, курс евро - на 1 копейку - до 69,73 рубля.

Апрельский фьючерс марки Brent рос на 1,39% - до 66,33 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

"Российские инвесторы, видимо уже уверенные в повышении нам суверенных рейтингов и последующем притоке денег инвесторов, опять были настроены оптимистичнее практически всего остального мира. Открывшиеся ростом американские рынки только добавили желания расти, что, судя по всему, вызвало масштабное закрытие шортов теми, кто с начала февраля посчитал, что разворот вниз уже окончательно состоялся", - комментирует Алексей Коренев из "Финама".

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

К закрытию торгов акции ВТБ прибавляли 5,83% - до 5,175 копейки, "Магнита" MGNT - 7,24% - до 5,14 тысячи рублей.

Бумаги ВТБ растут на ожиданиях публикации годовой отчетности по МСФО на следующей неделе. Акции "Магнита" тестируют важный уровень сопротивления в 5 тысяч рублей на ожиданиях развития компании с новым мажоритарным акционером в лице ВТБ, отмечают трейдеры.

Также росту бумаг помогает заявление главы ФАС РФ Игоря Артемьева о том, что решение службы по ходатайству ВТБ о покупке блокпакета "Магнита" точно будет положительным.

"Бумаги "Магнита" агрессивно выкупают после обвальной коррекции последних нескольких месяцев. Дорожающий ритейлер косвенно поддерживает котировки купившего в нем более 29% ВТБ. Впрочем, в последнем случае игроки рынка еще закладывают и сильную отчетность: госбанк представит МСФО за четвертый квартал в понедельник 26 февраля", - комментирует Тимур Нигматуллин из "Открытие Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – бумаги "Татнефти" TATN(обыкновенные акции – 2,25%, префы – 1,6%), акции "Уралкалия" (2,23%), префы "Селигдара" SELG(2,04%), префы Сбербанка SBER(2,01%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(1,98%), префы "Транснефти" (1,69%) и префы "Сургутнефтегаза" SNGS(1,58%).

Среди лидеров падения - акции "Мегафона" MFON(-1,93%), акции Polymetal (-1,58%), "Яндекса" YNDX(-1,54%), ФСК "ЕЭС" FEES(-1,52%), НМТП (-1,29%), "Полюса" (-1,07%) и акции "Интер РАО" IRAO(-0,88%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Богдан Зварич из "Фридом Финанс" не исключает позитивного открытия нашего фондового рынка в понедельник.

"Индекс МосБиржи закрепился выше 2330 пунктов, обновил исторический рекорд и сохранил за собой шансы на продвижение в область 2335-2350 пунктов. Однако восходящая динамика случится, если внутри удлиненных выходных рынок дождется хороших новостей по улучшению инвестиционного рейтинга от S&P. Тогда понедельник может быть взрывным. Если новостей не будет и рейтинг останется без пересмотра, биржевой оптимизм начнет угасать", - комментирует Анна Бодрова из "Альпари".