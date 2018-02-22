Биткоин дешевеет на обвинениях криптобиржи BitFunder в мошенничестве

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) дешевеет на новостях об обвинениях американского регулятора в адрес криптовалютной биржи BitFunder и задержании ее основателя, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.08 мск биткоин падал в цене на 6,91% - до 9,9 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дешевела на 5,92% - до 9,84 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин опускался в цене на 5,96% - до 9,83 тысячи долларов.

Вслед за биткоином падают в цене и другие популярные криптовалюты. Ethereum дешевеет на 4,31% - до 805,96 доллара, Ripple - на 8,92%, до 0,92 доллара, Bitcoin Cash - на 8,42%, до 1,2 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 427,81 миллиарда долларов. Доля биткоина составляет примерно 38% всего рынка криптовалют, Ethereum - 18%, Ripple - 8%.

В четверг комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила криптовалютную биржу BitFunder в мошенничестве. Согласно сообщению SEC, в 2013 году биржа за биткоины продавала незарегистрированные цифровые акции ряда компаний, связанных с криптовалютами. Правоохранительные органы США задержали основателя BitFunder Джона Монтролла (Jon Montroll), который обвиняется в даче ложных показаний относительно деятельности биржи.

Вместе с тем участники рынка оценивают новости о том, что Иран рассматривает возможность разработки собственной криптовалюты. В четверг министр связи и коммуникаций страны Мохаммад Джавад Азери Джахроми заявил о том, что государственный банк Ирана Post Bank уже работает над созданием виртуальной валюты.

Кроме того, во вторник Венесуэла начала продажу петро, став таким образом первой страной с национальной криптовалютой. Стоимость одного петро приравнена властями к стоимости барреля венесуэльской нефти. В среду президент страны Николас Мадуро объявил о скором выпуске в оборот еще одной местной криптовалюты, поддержанной золотом - золотого петро.