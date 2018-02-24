Fitch сохранило рейтинг РФ на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом

МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом по итогам пересмотра, сообщается в пятницу в пресс-релизе агентства.

Таким образом, рейтинг остался на низшей ступени инвестиционной категории.

Агентство отметило сильный баланс, здоровые внешние финансы и улучшение экономической политики - и в то же время структурные слабости (зависимость от отдельных товаров и управленческие риски) и геополитическую напряженность.

Позитивный прогноз отражает укрепление экономической политики за счет применения более гибкого обменного курса, приверженности инфляционному таргетированию и разумной налоговой стратегии.