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Орешкин назвал повышение рейтинга РФ запоздалой реакцией на успехи экономической политики


Рынки

МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал повышение суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня запоздалой реакцией на успехи экономической политики.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз стабильный.

"Повышение суверенного рейтинга до инвестиционного уровня - запоздалая реакция на успехи российской экономической политики", - считает министр.

По его словам, решение агентства обусловлено в первую очередь проведением ответственной макроэкономической политики.

"Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, новая конструкция бюджетного правила способствовали значительному снижению зависимости российской экономики от конъюнктуры нефтяных цен. Рынок более высоко, чем рейтинговые агентства, оценивал кредитное качество российских финансовых активов уже в прошлом году", - сказал Орешкин.

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