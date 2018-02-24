Повышение рейтинга России от S&P отражает позитивный взгляд инвесторов на рынок РФ - РФПИ

МОСКВА, 24 фев /ПРАЙМ/. Повышение рейтинга России от S&P отражает позитивный взгляд инвесторов на рынок России и позволит запустить десятки инвестпроектов, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Международное рейтинговое агентство S&P в субботу повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз по рейтингу стабильный. В то же время Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Теперь Россия имеет два рейтинга инвестиционного уровня от "большой тройки" рейтинговых агентств.

"Данная оценка (S&P – ред.) отражает позитивный взгляд инвесторов на российский рынок. К сильным фундаментальным показателям российской экономики, такие как рост ВВП, минимальная инфляция, снижение ставок, стабильный валютный курс, добавляются возможности по конкретным секторам и проектам, где компании демонстрируют двузначные темпы роста", - заявил Дмитриев.

По его словам, пересмотр рейтинга позволит запустить десятки инвестиционных проектов, иностранные инвесторы получают дополнительное подтверждение привлекательности российского рынка, а российские компании вслед за улучшением корпоративных рейтингов смогут привлекать капитал на более выгодных условиях.

"Мы считаем, что данное решение в перспективе нескольких месяцев способно добавить 0,2-0,3% к экономическому росту в РФ", - заявил глава фонда.