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Курс доллара ускорил снижение в преддверии выступления нового главы ФРС Пауэлла


Рынки / Валюта

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Курс доллара к евро и иене падает днем в понедельник, инвесторы ждут первого выступления Джерома Пауэлла в качестве главы Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.

По состоянию на 14.45 мск курс евро к доллару рос до 1,2337 доллара с 1,2304 доллара за евро по итогам предыдущего закрытия, курс доллара к иене падал до 106,65 иены за доллар со 106,79 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,34%, до 89,58 пункта.

Во вторник новый глава ФРС США Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом с полугодовым докладом о монетарной политике. Инвесторов в первую очередь интересуют его комментарии относительно темпов повышения Федрезервом процентной ставки в 2018 году.

Тем не менее, аналитики сомневаются, что доклад главы ФРС даст какие-либо существенные подсказки относительно денежно-кредитной политики американского регулятора. "Я считаю, что Пауэлл ... скорее всего, будет придерживаться нынешнего сценария и не даст никаких намеков на то, что в этом году будет четыре повышения ставки, а не три", - отметил старший стратег ACLS Global Маршалл Джиттлер (Marshall Gittler) агентству MarketWatch.

При этом, по мнению эксперта, скептицизм трейдеров по отношению к доллару означает, что курс американской валюты, скорее всего, не продемонстрирует никаких скачков после выступления главы ФРС, при условии, что тот прямо не заявит о невозможности четырех повышений ставки в текущем году.

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