СМИ: ЕС планирует ввести новый налог для техгигантов в размере до 5% выручки

МОСКВА, 26 фев - ПРАЙМ. Евросоюз планирует ввести новый налог для высокотехнологичных корпораций в размере от 1% до 5% выручки, причем рассчитываться он будет в зависимости от того, где располагается основной сегмент пользователей, а не офис компании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на проект закона.

В случае с компаниями, предоставляющими онлайн-рекламу, налог будет взиматься в соответствии с тем, "где отображается реклама" и "где находятся поставщики самого рекламного контента", цитирует агентство документ Еврокомиссии.

"Проект... предполагает увеличение налоговых обязательств таких фирм, как Amazon, Google и Facebook FB, которые обвиняются крупными странами ЕС в том, что направляют прибыль от своей деятельности в страны с низким уровнем налогообложения, такие как Люксембург и Ирландия", - пишет агентство.

Согласно документу, налог будет применяться к компаниям, чья годовая выручка превышает 759 миллионов евро (922 миллиона долларов) по всему миру, а в Европе составляет минимум 10 миллионов евро.

Ожидается, что проект будет опубликован по второй половине марта. При этом он рассматривается как временная мера, необходимая до того, как в ЕС будет одобрено долгосрочное решение в связи с цифровым налогообложением.

"Фирмы, продающие онлайн-рекламу для целевой группы пользователей, такие как Google, или обеспечивающие рекламные места в интернете, - как Facebook, Twitter или Instagram, - попадут под налоговые обязательства", - цитирует агентство документ. Под новый налог также попадут цифровые магазины (Amazon) и компании сектора гиг-экономики (нанимающие независимых исполнителей и подписывающие контракты с фрилансерами - ред.) - Airbnb и Uber.

Не попадают под новые налоговые обязательства стриминговые сервисы (Netflix) и компании, занимающиеся разработкой онлайн-игр, облачных технологий или IT-сервисов.