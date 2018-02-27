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Холдинг Meredith продает британское издательство Time Inc. UK частному инвестфонду Epiris


Компании / Потребительский рынок / Медиа / Рынки / Мировая экономика

ЛОНДОН, 27 фев - ПРАЙМ. Американский медиахолдинг Meredith Corporation, которым владеют братья Чарльз и Дэвид Кох, объявил о продаже британского подразделения издательства Time Inс. британскому инвестиционному фонду Epiris Fund II. Об этом говорится в сообщении Meredith Corporation.

Британское подразделение издательства Time Inc. UK выпускает в Великобритании популярные журналы NME и Marie Claire.

"Ожидается, что сделка будет закрыта к концу первого квартала 2018 года", - отмечается в сообщении.

Консультантами по продаже выступают юридические компании Barou Advisers и Herbert Smith Freehills LLP.

Американская Meredith Corp приобрела издательский дом Time Inc., в который входит британский Time Inc. UK, в ноябре прошлого года за 2,8 миллиарда долларов. Издательство Time Inc. было основано в 1922 году в США, выпускает популярные журналы Time, Life, People, Sports Illustrated и другие.

Epiris LLP - фонд, инвестирующий в перспективный бизнес малого и среднего размера. С 2011 года фонд вложил 1 миллиард фунтов в различные бизнес-проекты, ориентируясь на доходность на уровне 38%.

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