Минфин РФ намерен создать механизм страхования средств участников долевого строительства

МОСКВА, 27 фев /ПРАЙМ/. Минфин РФ намерен разработать механизм защиты средств, размещенных на счетах эскроу и счетах, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, следует из опубликованного на портале проектов нормативных актов уведомления о начале разработки документа.

По мнению ведомства, документ поможет повысить уровень защиты прав, законных интересов и личных сбережений участников долевого строительства, обязательства перед которыми в настоящее время могут быть не исполнены при наступлении страхового случая.

"Целью законопроекта является создание механизма страхования средств, размещенных на счетах эскроу и (или) специальных счетах, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, в размере не более 10 миллионов рублей", — говорится в сопроводительной информации.

В июне 2016 года Госдума приняла закон об ужесточении требований к застройщикам при долевом строительстве. Документ предполагает привязку собственного капитала застройщика и связанных с ним лиц к площади возводимого ими жилья, создание единого реестра застройщиков, введение альтернативного механизма обеспечения прав дольщиков — размещение их средств на эскроу-счетах. Застройщик, привлекающий денежные средства участников долевого строительства, должен раскрывать информацию о деятельности на своем сайте и обеспечивать к ней свободный доступ.

Механизм эскроу-счета в данном случае предполагает, что все денежные средства по сделке передаются банком застройщику только после того как он выполнит обязательства перед дольщиком. Это позволяет сократить риски мошенничества со стороны недобросовестных строительных компаний.