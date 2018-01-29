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China Mobile может в 2019 г запустить в РФ виртуального оператора


Рынки

 

БАРСЕЛОНА, 27 фев /ПРАЙМ/. Крупнейший мобильный оператор China Mobile может запустить в 2019 году виртуального оператора связи в России, заявила глава представительства China Mobile International Limited в России Лу Цзин.

"Что касается плана по России, мы начали свой бизнес только год назад. И я могу сказать, что мы активно сотрудничаем с вами, со всеми российскими операторами. По роумингу мы уже получили хорошие результаты", - сказала Цзин, выступая на российском деловом ужине газеты "Ведомости" в рамках Mobile World Congress.

"У нас есть план создать свой MVNO-проект в России. Мы уже в конце прошлого года запустили MVNO в Англии. В этом году (запустим - ред.) в Канаде, Америке и Австралии. Я думаю, Россия в следующем году", - добавила она.

Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин в свою очередь заявил, что оператор готов стать партнером China Mobile. На сетях Tele2 в настоящее время запущено более 15 виртуальных операторов.

China Mobile зарегистрировала компанию для работы в России в декабре 2017 года, писала газета "Коммерсант". По словам собеседников газеты, компания будет предоставлять услуги корпоративным клиентам из Китая, а также продавать операторам связи канальную емкость для передачи данных по маршруту Европа—Азия.

При этом сотрудничать с российскими операторами связи китайская компания начала раньше декабря. Так, среди партнеров "Мегафон" MFON, "Ростелеком" RTKM, "Транстелеком" (ТТК) и "Межрегиональный ТранзитТелеком" (МТТ).

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