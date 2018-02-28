АкимовПлатежи через мессенджеры могут стать доступными в России - Акимов

МОСКВА, 28 фев /ПРАЙМ/. Платежи через мессенджеры могут стать доступными в России, такая идея обсуждается на уровне регуляторов и экспертов, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя аппарата федерального правительства Максим Акимов.

В настоящее время в РФ реализуется масштабная программа по развитию цифровой экономики. Согласно планам, доля компаний, использующих национальную платежную систему, должна вырасти с 25% в 2018 до 90% в 2024 году.

По словам Акимова, пока писалась программа, ее авторы столкнулись с новым вызовом - развитием альтернативных платежных сервисов, связанных с использованием мессенджеров. "Я думаю, что мир платежных карт таким, каким мы его знаем, мир "пластика" уйдет в прошлое в скором времени... (Карты к 2024 году) может, и будут, но какая будет пластиковая карта? Какие к ней будут сервисы привязаны? Я верю в то, что можно будет все оплатить через смартфон, а также совершить многие юридически значимые действия", - отмечает первый замглавы аппарата правительства.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о создании в РФ системы, подобной WeChat в Китае, Акимов отметил, что программа "Цифровая экономика" исходит из того, что "мы должны иметь суверенную платежную систему, это абсолютно точно, здесь нет сомнений".

"Но в основе нашего финансового суверенитета необязательно должна быть карта "Мир". Это может быть и платежная система, построенная на использовании новых технологий, в том числе таких, как мессенджеры. Что это будет? Как это будет выглядеть? На этот счет в Банке России, в ассоциации "Финтех" идут дебаты, и, как мне известно, эксперты приходят к тому, что карта "Мир" не должна быть единственным средством национальной платежной системы", - сообщил собеседник агентства.

При этом он отметил, что речь необязательно идет о разработке "своего", государственного мессенджера под платежную систему.

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