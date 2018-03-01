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Маршалловы острова выпустят собственную суверенную криптовалюту - СМИ


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Тихоокеанское государство Маршалловы острова выпустит суверенную криптовалюту, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на официального представителя страны.

По данным издания, криптовалюта будет называться SOV и будет существовать наравне с используемым в стране американским долларом. По словам помощника президента страны Дэвида Пола (David Paul), которые передает агентство, статус виртуальной валюты как суверенной был утвержден парламентом страны.

"Как государство мы оставили за собой право выпускать валюту в любой форме, будь то виртуальная или бумажная", - заявил Пол в интервью агентству. По его словам, валюта будет выпущена для населения посредством публичного размещения токенов (ICO). Для этой цели страна будет сотрудничать с израильской стартап-компанией Neema.

Власти установили предельный уровень в 24 миллиона токенов, чтобы не допустить инфляции, рассказал Дэвид Пол. Точная дата начала ICO пока не названа, но предпродажа токенов для инвесторов начнется "скоро", сообщил представитель.

Венесуэла 20 февраля выпустила свою обеспеченную нефтью криптовалюту "петро. Тогда же президент страны Николас Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

Республика Маршалловы острова – тихоокеанское государство, ассоциированное с США. Столица Маджуро, население страны – 68,48 тысячи человек, государство расположено на архипелаге в группе из 29 атоллов (коралловых островов) и более 1 тысячи мелких островов. Получило независимость от США в 1986 году.

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