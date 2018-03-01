Глава АИЖК ожидает, что ставки по ипотеке в РФ снизятся до 7% в перспективе 1-2 лет

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Снижения ставок по ипотеке в РФ до 7% можно ожидать в ближайшие 1-2 года, считает генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

Президент РФ Владимир Путин ранее в четверг в послании к федеральному собранию заявил, что среднюю ставку по ипотеке в России банкам надо стремиться снизить до 7%, отметив, что низкий уровень инфляции даст населению возможности для роста реальных доходов и снижения стоимости ипотеки.

"Ставка по ипотеке в 7% - это перспектива ближайших одного-двух лет", - сказал Плутник журналистам.

По его мнению, для снижения ипотечной ставки "необходима экономическая ситуация, позволяющая снижать стоимость заимствований и привлекать долгосрочное фондирование для банков". Плутник отметил, что такие меры сейчас принимаются правительством РФ и Банком России.

"По прогнозам АИЖК, уже к концу 2018 года средние ипотечные ставки будут в районе 8%. Но ипотеку можно взять сегодня, а в дальнейшем при снижении ставок заемщик всегда может перекредитоваться", - добавил гендиректор АИЖК.

Он также высказал мнение, что уже в 2018 году рынок ипотеки продолжит уверенно развиваться, выступая ключевым инструментом поддержки платежеспособного спроса на жилье. "По прогнозам АИЖК, в этом году 1,3 миллиона семей улучшат жилищные условия с помощью ипотеки, объемы выдачи увеличатся до уровня 2,5-2,7 триллиона рублей. Это подтверждают итоги января: за первый месяц выдано 78 тысяч ипотечных кредитов на 148,3 миллиардов рублей", - добавил Плутник.