FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Глава АИЖК ожидает, что ставки по ипотеке в РФ снизятся до 7% в перспективе 1-2 лет


Рынки

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Снижения ставок по ипотеке в РФ до 7% можно ожидать в ближайшие 1-2 года, считает генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

Президент РФ Владимир Путин ранее в четверг в послании к федеральному собранию заявил, что среднюю ставку по ипотеке в России банкам надо стремиться снизить до 7%, отметив, что низкий уровень инфляции даст населению возможности для роста реальных доходов и снижения стоимости ипотеки.

"Ставка по ипотеке в 7% - это перспектива ближайших одного-двух лет", - сказал Плутник журналистам.

По его мнению, для снижения ипотечной ставки "необходима экономическая ситуация, позволяющая снижать стоимость заимствований и привлекать долгосрочное фондирование для банков". Плутник отметил, что такие меры сейчас принимаются правительством РФ и Банком России.

"По прогнозам АИЖК, уже к концу 2018 года средние ипотечные ставки будут в районе 8%. Но ипотеку можно взять сегодня, а в дальнейшем при снижении ставок заемщик всегда может перекредитоваться", - добавил гендиректор АИЖК.

Он также высказал мнение, что уже в 2018 году рынок ипотеки продолжит уверенно развиваться, выступая ключевым инструментом поддержки платежеспособного спроса на жилье. "По прогнозам АИЖК, в этом году 1,3 миллиона семей улучшат жилищные условия с помощью ипотеки, объемы выдачи увеличатся до уровня 2,5-2,7 триллиона рублей. Это подтверждают итоги января: за первый месяц выдано 78 тысяч ипотечных кредитов на 148,3 миллиардов рублей", - добавил Плутник.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ