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Рубль днем снижается, евро уже выше 70, доллар - 57


Рынки / Валюта

 

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Рубль днем слабо снижался доллару и в большей степени к евро на фоне неуверенной динамики рынка нефти около уровня 63,5 доллара за баррель, говорят трейдеры. Слабая поддержка рублю приходит от данных о притоке средств в фонды РФ, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 15.00 мск повышался на 18 копеек - до 57 рублей, курс евро - на 48 копеек, до 70,15 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Курс рубля днем слабо снижался к доллару и в большей степени к евро на фоне укрепления европейской валюты в район 1,23 доллара на форексе. Доллар дешевеет к мировым валютам, прежде всего к евро, в пятницу, поскольку инвесторы опасаются торговой войны после того, как американский президент Дональд Трамп заявил о планах ввести ввозные пошлины в США на сталь и алюминий.

Неуверенная динамики рынка нефти, колеблющегося в районе 63,5 доллара за баррель сорта Brent, также давит на рубль. Инвесторы находятся в ожидании встречи представителей ОПЕК с производителями сланцевой нефти США в начале следующей недели. В мероприятии, как ожидается, примет участие генсек картеля Мохаммед Баркиндо.

В то же время продолжившийся приток средств в российские фондовые активы слегка поддерживает курс рубля.

Инвесторы за неделю по 28 февраля вложили в фонды, ориентированные на российские активы (доля РФ от всех регионов мира в инвестициях фондов), 111 миллионов долларов против притока в 339 миллионов неделей ранее.

В итоге, доллар днем рос на 0,3% в район 57 рублей, евро - на 0,7%, тестируя ключевой уровень сопротивления 70 рублей. Рублевая цена "черного золота" колебалась немного ниже уровня 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Текущие курсовые уровни рассматриваются продавцами иностранной валюты как привлекательные, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Если не будет нового укрепления доллара, можно ожидать восстановления курса российской валюты, поскольку участники рынка будут фиксировать прибыль по долларовым позициям после резких курсовых изменений", - добавил он.

Минфин купит в марте валюты на 251,8 миллиарда рублей (около 4,4 миллиарда долларов), что меньше, чем в феврале (около 5,3 миллиарда) в связи с коррекцией вниз средних цен на нефть, оценили в Райффайзенбанке.

"При сохранении цены нефти на среднем с начала года уровне (65,9 доллара за баррель) масштаб интервенций за год достигнет 3,37 триллиона рублей (около 60 миллиардов долларов). То есть большая часть валютной ликвидности будет изыматься с рынка посредством этих покупок, при этом уже в апреле изыматься может больше, чем приходить. Это будет создавать давление на курс рубля (до уровня более 60 к доллару", - оценили в банке.

 

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