Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются в плюсе

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.46 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 1,58%, до 5,65 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,95%, до 66,12 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,07%, до 137,05 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP поднималась на 1,62% - до 4,89 доллара, "Газпром нефти" - на 0,3%, до 25,42 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 0,53%, до 2,07 доллара, Сбербанка SBER - на 1,86%, до 20,3 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,76%, до 23,18 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 1,02% - до 19,76 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,19%, до 15,68 доллара. Цена расписок НЛМК увеличивалась на 1,51% - до 25,56 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" MGNT росла на 1,43%, до 19,98 доллара, "Ленты" - на 0,7%, до 6,52 доллара. Расписки АФК "Система" AFKS дорожали на 1,62%, до 4,26 доллара.