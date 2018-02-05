Рынок акций РФ и рубль снизятся на короткой рабочей неделе

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей укороченной рабочей неделе снижения рынка акций РФ и ослабления рубля против основных резервных валют, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС за неделю снизятся на 1,6% и на 1,9%, соответственно. Цена на нефть марки Brent снизится более чем на 1 доллар, до 63,3 доллара за баррель, а курс евро к доллару останется около 1,23. Рубль относительно доллара снизится на 70 копеек и на 90 копеек против евро, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

США остаются главным источником для сохранения высокой волатильности рынков, отмечают аналитики банка "Зенит". Если ранее поддержка администрации президента США была для рынков свое рода "пряником" в виде налоговых послаблений и снижения регулирования, то сейчас настало время для "кнута" - обещанных Дональдом Трампом протекционистских мер, указывают аналитики. "Увеличение пошлин на импорт стали и алюминия инвесторы рассматривают как однозначно негативный фактор, поскольку такие меры вызовут опасения ведения открытой торговой войны и приведут к манипулированию валютными курсами", - говорят эксперты.

Текущая неделя будет богата на политические события: итоги парламентских выборов в Италии, прошедших в выходные, выступление Терезы Мэй относительно Brexit, заседание законодательного собрания Китая, отмечает Роман Ткачук "Альпари". От президента США все ждут подробностей относительно импортных пошлин, это может наложить отпечаток и на фондовый рынок, добавляет он.

"На российском фондовом рынке неделя укороченная, 8 марта Московская биржа MOEX работать не будет. Тем временем, для мировых рынков именно четверг будет важным днём - пройдёт заседание ЕЦБ. Ставки будут оставлены на текущих уровнях, но интрига в том, какими темпами ЕЦБ будет сворачивать стимулирующую программу. В этом отношении важна пресс-конференция главы европейского регулятора Марио Драги", - говорит эксперт.

"Неделя будет короткой на российском рынке из-за праздников, а через одну неделю в России состоятся выборы президента. Поэтому фондовый рынок перейдет в состояние ожидания итогов выборов. Кроме того, уже сейчас есть отток иностранной ликвидности из российского рынка, комментируют аналитики банка "Глобэкс".

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Российский рынок на короткой праздничной неделе скорее будет находиться в минорной зоне, считает Андрей Манько из РИА Рейтинга. Основной негатив будет со стороны ожиданий продолжение коррекции цен на нефть, а также снижения котировок акций металлургов после введения импортных пошлин в США, поясняет он. Кроме того, вероятно, спекулянты организуют распродажу в преддверии длинных выходных, так как в текущей относительно нервозной ситуации не захотят переносить открытые позиции, добавляет он.

Рисковые активы продолжат коррекцию на текущей неделе, ММВБ и РТС так же не устоят в случае продаж на глобальных рынках, считает Ярослав Калугин из "Велес Брокер".

"Основное давление на рынок будет оказывать снижение цен на товарные контракты, которое продолжится из-за растущих геополитических рисков. Дополнительное давление на нефть и металлы может оказать выход положительной макроэкономической статистики в США, значение которой может лишь усилить опасения повышения ставок на ближайшем заседании Комитета по операциям открытом рынке США", - говорит Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" ожидает, что торговую динамику определит внешний фон: базовый сценарий предполагает коррекцию в диапазон 2200-2250 пунктов по индексу Мосбиржи.

Валерий Вайсберг из ИК "Регион" считает, что российские акции продолжат колебаться в диапазоне 1260-1325 пунктов по индексу РТС и 2265-2353 по индексу Мосбиржи.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль по мере исчерпания внутренних факторов поддержки стал в большей степени испытывать на себе давление со стороны внешнего фона, рассуждает Денис Давыдов из Нордеа банка.

"Укрепление доллара на форекс, наблюдавшееся с начала недели, оказывало давление практически на все классы активов на глобальных площадках. Положение рубля также осложняется негативной динамикой нефтяных цен", - добавил он.

Дешевеющая нефть и общий исход инвесторов из рискованных активов давят на рубль, также считает Роман Ткачук из компании "Альпари".

Можно ожидать скачка курса пары доллар-рубль в диапазон 57,50-58,50, оценил Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

Неделя с точки зрения новой информации будет спокойной, свою отчетность по МСФО за 2017 год публикуют "Мосэнерго" MSNG, "Детский Мир", ГМК "Норникель" и "Ростелеком" RTKM, отмечает Ярослав Калугин из "Велес Брокер". Совет директоров "Газпрома" GAZP рассмотрит вопрос о buy back, добавляет он.

"Из российских мы рекомендуем к покупке префы "Сургутнефтегаза" SNGS, "Лукойла" LKOH, "Газпрома", префы "Мечела" MTLR, акции ФСК "ЕЭС" FEES, ОГК-2. "Данные компании имеют сильные фундаментальные факторы для дальнейшего роста. Мы считаем, что продолжение коррекции стоит использовать для более выгодных покупок, так как среднесрочно перспективы рынка акций выглядят достаточно позитивно", - комментирует он.

Василий Карпунин из "БКС Брокер" считает, что среди отдельных бумаг могут показать опережающую динамику акции ВТБ, "Аэрофлота" AFLT, МТС MTSS, "Распадской".

По мнению Ткачука из "Альпари", повышенная волатильность вероятна в акциях "Газпрома". "Разрыв отношений с "Нафтогазом" может сказаться и на поставках российского газа в Европу. С другой стороны, есть и позитивные факторы - сейчас поставки газа в Европу находятся на рекордных уровнях, а 5 марта на совете директоров "Газпрома" будет обсуждаться buy back. Эти факторы окажут поддержку акциям "Газпрома" - они могут отыграть часть снижения", - поясняет он.

Вероятно, март будет непростым месяцем для фондовых индексов, и текущая неделя будет непростой, отмечает Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент". Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс" ожидает, что лидерами снижения будут акции финансового сектора, а, если продолжится коррекция нефти, то пострадают и бумаги сырьевых компаний.

С ослаблением курса рубля у инвесторов вновь появляется идея покупки акций экспортно-ориентированных компаний, что удерживает индекс Мосбиржи вблизи отметки 2300 пунктов, полагает Илья Фролов из Промсвязьбанка PSBR. "Кроме того, другой яркой историей остаются ожидания дивидендных выплат, и высокая доходность по акциям в условиях снижения уровня процентных ставок не способствует агрессивному сокращению позиций в бумагах. Вместе с тем, ситуация на мировых рынках располагает к продолжению неагрессивного снижения с ближайшей целью 2250 пунктов", - добавил эксперт.