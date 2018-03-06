Цена криптовалюты Ripple перешла к снижению после роста на 10% днем ранее

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Криптовалюта Ripple дешевеет утром во вторник после того, как днем ранее она подскочила в цене на 10% на новостях о том, что американская криптобиржа Coinbase может добавить ее на свою платформу, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.29 мск Ripple дешевела на 3,35%, до 0,96 доллара, при этом в понедельник достигала отметки в 1,08 доллара. Другие альтернативные криптовалюты также теряли в стоимости: цена Ethereum снижалась на 2,32%, до 847,95 доллара, Bitcoin Cash - на 2,69%, до 1250,32 доллара.

"Третья по капитализации криптовалюта Ripple продолжает торговаться в диапазоне 0,85-1,2 доллара", - сказал РИА Новости директор по инвестициям фонда Cryptolife Fund Мансур Гусейнов. "Полагаю, что Ripple продолжит двигаться вместе с рынком, пока биткоин и другие крупные валюты не совершат прорыв нисходящего тренда, начавшегося в декабре 2017 года", - считает аналитик.

В понедельник цена Ripple выросла на новости о том, что криптовалюта может быть добавлена на биржу Coinbase, сообщил телеканал CNBC. Сейчас на платформе торгуются Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin, и добавление новой виртуальной валюты может привлечь новых пользователей.

Биткоин утром во вторник утром также снижался в цене - на 1,89%, до 11,338 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap. На бирже Bitfinex криптовалюта дешевела на 1,81% - до 11,31 тысячи долларов, на OKEx - на 2,04%, до 11,298 тысячи долларов.

Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 459,92 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 41% всего рынка криптовалют.