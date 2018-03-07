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Доллар дешевеет на опасениях протекционистской политики в США


Рынки / Валюта

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Курс доллара снижается к евро и иене в среду утром на опасениях разворачивания протекционистской политики президентом США Дональдом Трампом после отставки его экономического советника Гэри Кона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.14 мск курс евро к доллару рос до 1,2424 доллара за евро против 1,2404 доллара на предыдущих торгах. Курс доллара к иене опускался до 105,59 иены за доллар со 106,13 иены на предыдущем закрытии, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 89,51 пункта.

Советник Трампа по вопросам экономики Гэри Кон заявил во вторник, что уходит в отставку на фоне решения президента США ввести экономические пошлины на импорт стали и алюминия в страну.

По словам опрошенных агентством Рейтер аналитиков, рынки теперь опасаются, что с уходом Кона у Трампа станет еще меньше сдерживающих факторов для проведения политики протекционизма в США. Инвесторы обеспокоены перспективой того, что президент решит путем ослабления доллара повысить конкурентоспособность экспорта США, делая при этом импорт в страну более дорогим.

"Неясно, использует ли Трамп ввозные пошлины лишь в качестве тактического приема в переговорах, или он действительно решительно настроен проводить такую политику. В любом случае мы не можем игнорировать риск протекционизма", - сказала агентству старший экономист Sumitomo Mitsui Trust Аяко Сера (Ayako Sera).

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