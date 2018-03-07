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Биржи АТР закрылись в минусе на новостях из США


Рынки / Индексы
  • #Здание Шанхайской фондовой биржи в Шанхае
    © AFP, Johannes Eisele

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды снижением индексов после того, как новость об отставке экономического советника президента США Дональда Трампа усилила опасения касательно глобальной торговой войны, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,77%, до 21252,72 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,4%, до 2401,82 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite сократился на 0,55%, до 3271,67 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,78%, до 1837,87 пункта, а гонконгский Hang Seng Index – на 1,03%, до 30196,92 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,01%, достигнув 5902 пунктов.

С пессимизмом рынки восприняли новость о том, что советник Трампа по вопросам экономики Гэри Кон уходит в отставку на фоне решения президента США ввести ввозные пошлины на сталь и алюминий. "Его отставка десятикратно увеличивает риск исполнения президентом Трампом своих намерений с пошлинами. О роли Кона говорили, что он занимался тем, чтобы убеждать Трампа изменить свои взгляды на торговую политику или, по крайней мере, сдерживать их", - приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика OANDA Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Кроме того, участники азиатских рынков обратили внимание на корпоративные новости. Во вторник стало известно, что глава одной из ведущих японских металлургических компаний Kobe Steel Хироя Кавасаки уходит в отставку из-за скандала с фальсификацией данных о качестве продукции компании. Бумаги Kobe Steel по итогам торгов среды подешевели на 7,4%.

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