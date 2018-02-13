ПРОГНОЗ – Рынок акций РФ и рубль против доллара снизятся на текущей неделе - аналитики

МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе снижения рынка акций РФ и ослабления рубля против доллара, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС за неделю снизятся на 0,8% и на 1,2%, соответственно. Цена на нефть марки Brent снизится примерно на 1,5 доллара, до 64,1 доллара за баррель, а курс евро к доллару останется около 1,23. Рубль относительно доллара снизится на 30 копеек и вырастет на 10 копеек против евро, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Настороженность инвесторов в значительной мере связана с возникшей неопределенностью вокруг политики Федеральной резервной системы, отмечает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"В феврале мы стали свидетелями рыночной паники по поводу инфляции, которая постепенно улеглась. Но недавние выступления Джерома Пауэлла убедили в возможности более агрессивного роста ставок не только спекулянтов, но и макроэкономистов. Фокус нового главы ФРС явно смещается в направлении противодействия перегреву экономики, что должно сдерживать рост цен на финансовые активы", - комментирует он.

До очередного опорного заседания ФРС, которое намечено на 21 марта, рынки будут стремиться сохранить статус-кво, добавляет он.

Владимир Евстифеев из банка "Зенит" замечает, что данные по рынку труда США за февраль оказались сильными, но невысокие темпы роста заработка не провоцируют дополнительных инфляционных ожиданий. Всё это свидетельствует о том, что у фондовых площадок сохраняются драйверы для роста, считает он.

Внимание инвесторов будет приковано в первую очередь к публикации статистики в США, отмечает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA. Дело в том, что в первой половине недели выйдут данные по инфляции и розничным продажам в Штатах за февраль, поясняет она. Они могут определить настроения участников торгов до заседания Комитета по операциям на открытом рынке, которое состоится уже в следующую среду - рост инфляционных рисков повысит опасения дальнейшего повышения ставок в США и приведет к укреплению доллара, считает аналитик.

"В свою очередь, валютная переоценка может негативно сказаться на динамике товарных контрактов. Выход данных по промышленному производству в Китае также может сказаться на динамике сырьевых контрактов", - говорит эксперт.

"Особо стоит отметить товарные рынки, выглядящие весьма уязвимо в условиях рисков торговых войн и повышения ставок, а также "низкого" сезона. В частности, нефтяные котировки находятся под давлением растущих складских запасов нефти в США. Рост запасов сырой нефти носит сезонный характер (спрос на дистилляты снижается в конце отопительного сезона, на бензин - до середины весны невысок), но, ввиду небольшого отката инфляционных ожиданий и отмеченных выше сдерживающих общерыночных факторов, он вполне может выступить триггером для попытки временного перехода текущего фьючерса на Brent в диапазон 60-63 доллара за баррель", - говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка PSBR.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Что касается российского рынка, то, по оценкам Абрамович из Dukascopy Bank SA, индекс Мосбиржи будет колебаться вблизи отметки 2300 пунктов.

На этой неделе Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" ожидает позитивную динамику отечественных фондовых индексов. "Нотку негатива может добавить новый пакет антироссийских санкций США, который должен быть опубликован на днях. Но по предварительным данным он будет касаться лишь физических лиц", - комментирует он.

"На нашем рынке произошел переход в формат боковой консолидации. В текущей ситуации, когда общая оценка рынка уже не выглядит чересчур дешевой, сценарий временного боковика выглядит вполне оправданным. Сильных поддержек по индексу Мосбиржи нет вплоть до 2200-2210 пунктов, где проходит нижняя граница восходящего тренда. Однако отметим, что пока нет предпосылок к такому спуску", - комментирует Василий Карпунин из "БКС Брокер".

Для индекса Мосбиржи актуальным торговым диапазоном остается "боковик" в границах 2250-2315 пунктов, считает Анна Бодрова из "Альпари". Пока рынок жмется ближе к верхней границе этого коридора, но без внешней поддержки будет вынужден отступать ниже, полагает она. Индекс РТС проторгуется в диапазоне 1240-1265 пунктов, прогнозирует аналитик.

В условиях сохраняющихся умеренно-понижательных рисков по нефти и активам развивающихся стран, негативные настроения на российском фондовом рынке могут сохраниться и на текущей неделе, способствуя откату индекса Мосбиржи к району 2200-2250 пунктов, полагает Локтюхов из Промсвязьбанка. Причем он опасается, что коррекционные настроения на рынке, индуцированные внешними факторами, могут сохраниться до конца месяца.

Георгий Ващенко из "Фридом Финанс" ожидает, что российский рынок продемонстрирует слабонегативную динамику, индекс Мосбиржи к концу недели войдет в диапазон 2200-2250 пунктов.

ДОЛЛАР ПОДРАСТЕТ К РУБЛЮ

На текущей неделе динамика курса рубля будет формироваться набором негативных внешних и позитивных внутренних факторов, считает Татьяна Евдокимова из Нордеабанка.

"Внешний негатив будет исходить от рисков ускорения инфляции в США во вторник, развития темы торговых войн и коррекции цен на нефть после публикации ежемесячного отчета МЭА в четверг. К позитивным внутренним факторам следует отнести стартующие 14 марта налоговые выплаты и предстоящее размещение ОФЗ, которое должно стать успешным с учетом приближающегося заседания ЦБ", - добавила она.

Можно предположить, что формируется восходящий тренд пары USD/RUB, цель которого видится в диапазоне 58-58,5, а временной ориентир – конец марта – начало апреля, считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".

"Поводом для такого развития событий могут послужить итоги заседаний ФРС и ЦБ, а также новости относительно санкций. Тренд на ослабление рубля все еще будет неустойчивым", - добавил он.

На позиции российского рубля сейчас давит нефть, которая в свою очередь попала под давление в связи с поведением доллара на форекс и данными по запасам энергоносителей в США, считает Анна Бодрова из компании "Альпари".

ИНТЕРЕСНЫЕ ИДЕИ

Среди акций Верникову из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" кажутся наиболее перспективными для покупки бумаг привилегированные акции "Сургутнефтегаза" SNGS, акции ВТБ, "Юнипро", "Мосэнерго" MSNG, Московской биржи.

При этом он настороженно относится к покупке акций "Газпрома" GAZP. "Информационный фон вокруг концерна в последние дни ухудшился, поэтому выход наверх из бокового коридора, в котором пребывают котировки, маловероятен", - поясняет он.

Карпунин из "БКС Брокер" считает, что в моменте фактор пошлин США на сталь и алюминий в большей степени может быть негативен для НЛМК, но остальные представители отрасли в теории не должны сильно страдать из-за низких объемов поставок продукции или возможности ее спокойного перенаправления на другие рынки. Однако в дело вмешиваются долгосрочные факторы. В частности, ограничение поставок металлов в одну страну может негативно сказаться на мировых ценах.

Хотя среднесрочно рынок остается весьма привлекательным, локально Локтюхову из Промсвязьбанка сложно рекомендовать "голубые фишки", за редким исключением, к покупкам. В текущей ситуации имеет смысл, по его мнению, в первую очередь, обращать на парные идеи, либо на наиболее "идейные" бумаги за пределами "голубых фишек".

"В частности, мы считаем, что интересно рассмотреть покупку акций ВТБ, в стоимости которых недоучтены наблюдаемое и ожидаемое улучшение финпоказателей, с одновременной продажей акций Сбербанка SBER, способных остаться под давлением внешней конъюнктуры и уже сильно прибавивших", - говорит он.

Из дивидендных идей, локально способных быть лучше рынка, эксперт отмечает "Алросу" ALRS, "Аэрофлот" AFLT, из недооцененных - префы "Сургутнефтегаза", способные получить поддержку от вероятного ослабления рубля. "Ждем продолжения повышательной переоценки акций "Мегафона" MFON, долгое время, не вполне оправданно, с нашей точки зрения, не пользовавшихся спросом у инвесторов", - добавляет аналитик.

Бодрова из "Альпари" рекомендует среди российских ценных бумаг следить за поведением "Магнита" MGNT, где присутствует шанс на проход в сторону 5200-5500 рублей, и "Газпрома", который может просесть в область 133-135 рублей.

Из важных локальных событий в фокусе лишь отчетность "Алросы", считает Ващенко из "Фридом Финанс". Котировки акций алмазодобывающей компании с начала года выросли на 20%, несмотря на падение добычи из-за закрытия аварийного рудника, напоминает он.

"Ожидается, что в скором времени менеджмент "Алросы" может дать ориентиры по целесообразности, срокам и стоимости восстановления. Я не исключаю, что в отсутствие дальнейших драйверов роста игроки будут фиксировать прибыль в бумагах "Алросы", добавляет аналитик.

По его мнению, аутсайдерами будут бумаги сырьевых компаний, а против рынка могут вырасти акции ВТБ и "Магнита".