Украинская "дочка" МТС купила 4G-лицензию за $28 млн

МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. ПрАО "ВФ Украина" (украинская "дочка" МТС MTSS) приобрела лицензию 4G за 742 миллиона украинских гривен (около 28,4 миллиона долларов по курсу Нацбанка Украины в 26,09 гривны за доллар), говорится в сообщении российского оператора.

В результате национального аукциона оператор получил радиочастоты в полосах 1780-1785/1875-1880 МГц, уточняет компания.

"Мы получили отличный ресурс, необходимый для предоставления высококачественных услуг 4G в стране. Между тем, наши инвестиции в экономику Украины не ограничены покупкой лицензий. За последние три года мы сделали рекордные инвестиции в инфраструктуру связи страны и намерены поддерживать этот уровень, инвестируя в лучшую сеть 4G на Украине. Мы также стремимся развивать новые сервисы, такие как Internet of Things и технологии Smart City", - приводятся в сообщении слова гендиректора "ВФ Украина" Ольги Устиновой.

В конце января компания уже получила лицензию 4G в полосах радиочастот 2510-2520/2630-2640 МГц. Стоимость этой лицензии составила 631 миллион украинских гривен (около 24 миллионов долларов).

Первый запуск 4G в диапазоне 2,6 ГГц в крупнейших городах Украины может состояться к концу марта или в начале апреля, если оператор получит соответствующую лицензию. Компания рассчитывает полностью покрыть территорию Украины после получения лицензий в спектре 1800 МГц в июле 2018 года, а также после соответствующих доработок оборудования, отмечается в сообщении.

На прошлой неделе лицензии 4G приобрел другой украинский оператор – "Киевстар" (входит в холдинг VEON), заплатив суммарно 105 миллионов долларов.