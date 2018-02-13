Бумаги компаний РФ в Лондоне торгуются преимущественно в минусе

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "красной зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.25 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снижалась на 0,29%, до 5,48 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,29%, до 65,67 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,65%, до 137,6 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP опускалась на 0,71% - до 4,88 доллара, "Газпром нефти" - торговалась на уровне предыдущего закрытия в 25,55 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 1,71%, до 2,13 доллара, Сбербанка SBER - на 1,03%, до 19,7 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 2,2%, до 23,25 доллара.

Бумаги "Норникеля" теряли в цене 0,04%, опускаясь до 19,41 доллара, "Северстали" CHMF - дорожали на 0,1%, до 15,46 доллара. Цена расписок НЛМК уменьшалась на 0,72% - до 26,04 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT дешевели на 1,01%, до 19,39 доллара, "Ленты" - на 0,08%, до 6,38 доллара. Стоимость расписок АФК "Система" AFKS росла на 0,77%, до 4,17 доллара.