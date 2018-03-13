Биржи АТР закрылись разнонаправленно на опасениях торговой войны

МОСКВА, 13 мар ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника смешанной динамикой на фоне сохранения опасений относительно развертывания торговой войны после введения США пошлин на импорт стали и алюминия, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,66%, до 21958,1 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,42%, до 2494,49 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,49%, до 3310,24 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,71%, до 1895,31 пункта, а гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,2%, до 31601,45 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,36%, достигнув 5974,7 пункта.

В середине прошлой недели президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в 25% на сталь и 10% на алюминий. Европарламент, в свою очередь, 14 марта обсудит ответные меры ЕС. "Опасения относительно торговой войны, возникшие в связи с введением США импортных пошлин, продолжают маячить на заднем плане и оказывать давление на спрос на рискованные активы", - приводит агентство Рейтер мнение старшего валютного стратега IG Securities Юничи Исикавы (Junichi Ishikawa).

В то же время мировые инвесторы ожидают статистику по темпам годовой инфляции в США в феврале, которая может повлиять на решение Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно ужесточения монетарной политики регулятора. Ожидается, что инфляция в феврале ускорилась до 2,2% в годовом выражении с 2,1% месяцем ранее, но замедлилась до 0,2% с 0,5% - в месячном.

Также инвесторы пытались оценить новые меры властей Китая: Госсовет КНР предложил во вторник объединить полномочия банковского и страхового регуляторов страны и создать новый Государственный комитет по управлению и контролю за банковской и страховой деятельностью с целью предотвращения возникновения системных рисков.