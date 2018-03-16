Акции электроэнергетических компаний РФ закрыли торги разнонаправленно

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Акции российских электроэнергетических компаний закрыли торги пятницы разнонаправленно, взлетели акции "Интер РАО" IRAO на рекомендации совета директоров по дивидендам, следует из данных Московской биржи.

Акции "Интер РАО" выросли на 5,05% на фоне рекомендации совета директоров компании выплатить по итогам 2017 года дивиденды в размере 0,13 рубля на обыкновенную акцию. Как сообщила компания, общая сумма рекомендованных к выплате дивидендов составляет 13,612 миллиарда рублей или 25% чистой прибыли по МСФО. Реестр акционеров на получение дивидендов закроется 1 июня.

"Инвесторы позитивно отреагировали на известия, опасаясь более скромных рекомендаций, поскольку по итогам прошлого года "Интер РАО" заработала на 11,4% меньше, чем в 2016. Но компания решила продолжить придерживаться политики по направлению на дивиденды 25% чистой прибыли по МСФО", - комментирует Игорь Ковалев, аналитик ГК "ИнстаФорекс".

ИТОГИ ТОРГОВ

Акции "Мосэнерго" MSNG выросли на 0,32%, ТГК-1 - на 0,73%, ТГК-14 – на 0,38% и акции "Русгидро" – на 1,38%.

Выросли также бумаги "Квадры" (префы - на 0,24%, обыкновенные акции – на 1,37%).

Акции "Иркутскэнерго" IRGZ снизились на 4,87%, ОГК-2 - на 1,03%, "Юнипро" – на 1,08%. Подешевели бумаги ТГК-2 (префы - на 2,48%, обыкновенные акции – на 0,87%).

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,97% - до 2294,6 пункта, следует из данных Московской биржи.

АКЦИИ "ЭНЕЛ РОССИЯ" ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Акции "Энел Россия" снижаются второй день подряд, в пятницу они упали на 2,91% на фоне фиксации прибыли игроками, несмотря на позитивную отчетность по МСФО за 2017 год, опубликованную в четверг.

Так, чистая прибыль "Энел Россия" по МСФО в 2017 году выросла почти вдвое по сравнению с 2016 годом и составила 8,54 миллиарда рублей. EBITDA компании выросла на 27,5%, до 17,7 миллиарда рублей. Выручка увеличилась на 3% и составила 74,4 миллиарда рублей.

"Энел Россия" демонстрирует высокую рентабельность бизнеса теплогенерации, отмечает Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс". Маржа прибыли достигла 11%, указывает он. При этом компания выплачивает достаточно щедрые дивиденды акционерам, в этом году может быть выплачено ориентировочно 11–12 копеек на акцию, обращает внимание эксперт. Доходность дивиденда оценивается в 7%, что достаточно неплохо, считает аналитик.

"Стоит отметить, что "Энел" сумела достичь высоких результатов за счет повышения платы за мощность: доходы увеличились за год на 30%. В будущем такого роста не ожидается. По прогнозу компании, цены на РСВ останутся на прежнем уровне или поднимутся, но незначительно, из-за низкой инфляции и избыточного предложения. Цены на мощность также, вероятнее всего, в целом останутся на уровне 2017 года. Ожидаю, что выручка "Энел" по итогам текущего года окажется на уровне около 75,8 миллиарда рублей. При этом рентабельность на фоне сохранения контроля над издержками окажется высокой. EBITDA ожидаю в диапазоне 17,6–18,9 миллиарда", - комментирует он.

Из-за замедления роста тарифов интерес к энергетике в целом, на взгляд Ващенко, будет низким. Акции "Энел" за год подорожали на 60%, подсчитал он. "Вероятно, игроки будут фиксировать прибыль в длинных позициях. На текущий год ожидаю широкий боковой тренд в бумагах энергокомпаний", - говорит эксперт.