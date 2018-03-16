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"ФК Открытие" вернул ЦБ РФ 603 млрд руб из средств, выделенных на санацию - банк


Рынки

МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Банк "ФК Открытие" досрочно вернул 603 миллиарда рублей из 710 миллиардов рублей, выделенных ЦБ РФ для улучшения ситуации с ликвидностью в начале санации, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

"Открытие" досрочно вернул уже более 85% средств, выделенных ЦБ РФ для улучшения ситуации с ликвидностью в начале санации, а именно – 603 миллиарда рублей из 710 миллиардов рублей", - сообщили в пресс-службе банка.

"ФК Открытие" погасил часть задолженности перед ЦБ с помощью собственных собственных средств, добавили в пресс-службе кредитной организации.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора три крупных российских банка: "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк PSBR. В среду регулятор сообщил, что взял на санацию через ФКБС банк "Траст" и "Рост банк", которые входят в группы уже санируемых "ФК Открытие" и Бинбанка соответственно.

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