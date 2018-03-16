Финальная книга заявок по евробондам РФ на пике составила около $7,5 млрд - "ВТБ Капитал"

МОСКВА, 16 мар /ПРАЙМ/. Финальная книга заявок по двум выпускам еврооблигаций РФ совокупным объемом 4 миллиарда долларов на пике составила около 7,5 миллиардов долларов, сообщил РИА Новости Андрей Соловьев, руководитель управления рынков долгового капитала "ВТБ Капитала", выступившего организатором размещения.

Минфин России в пятницу разместил новые 11-летние суверенные еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,625% и евробонды дополнительного выпуска "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов с доходностью 5,25%.

"Финальная книга заявок по обоим выпускам на пике составила около 7,5 миллиарда долларов. В транзакциях приняли участие около 170 российских и международных инвесторов", - сообщил Соловьев.