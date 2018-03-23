Рынок акций РФ вырос по РТС вслед за "Газпромом"

МОСКВА, 23 мар - ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос в пятницу по индексу РТС вслед за "Газпромом". Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 0,01% - до 2285,53 пункта, индекс РТС вырос на 0,2%, до 1261,44 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.06 мск торговался у уровня предыдущего закрытия - 57,25 рубля, курс евро рос на 28 копеек - до 70,73 рубля.

Майский фьючерс марки Brent рос на 0,1,41% - до 69,88 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "М.Видео" (5,04%), "Газпрома" GAZP(1,79%), Polymetal (1,61%), "Аэрофлота" AFLT(1,18%), ИСКЧ (1,18%), "Уралкалия" (0,96%).

Среди лидеров падения – акции "Распадской" (-3,49%), ММК (-2,17%), "Энел Россия" (-2,34%), обыкновенные акции "Башнефти" BANE(-2,16%), ГДР En+ (-1,74%), МТС MTSS(-1,53%) и обыкновенные акции "Россетей" (-1,38%), акции "Магнита" MGNT(-1,1%).

Технический анализ допускает вероятность возобновления продаж акций "Магнита" внутри коридора 4500-5000 рублей, место для движения здесь есть, считает Анна Бодрова из "Альпари".

"Стоит внимательно следить за активностью продавцов около зоны поддержек 4450-4550 рублей. В случае их успешного пробоя "медведи" действительно могут обновить февральские минимумы и двинуться к 4000 рублей", - рекомендует аналитик.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из ГК Forex Club ожидает, что индекс Мосбиржи на следующих торгах будет колебаться в диапазоне 2230-2340 пункта, индекс РТС, скорее всего, будет колебаться в коридоре 1240-1275 пунктов.

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу продолжали консолидацию к уровней 2300 и 1275 пунктов соответственно, отмечает Елена Кожухова из "Велес Брокер". "Индикаторы, с одной стороны, сохраняют потенциал краткосрочного нисходящего движения. Однако пока они остаются выше отметок 2215 и 1215 пунктов соответственно, среднесрочная инициатива остается за игроками на повышение", - считает она.

Российский рынок акций в пятницу ограниченно снижался основную часть дня, индекс Мосбиржи в результате остается ниже 2300 пунктов, отмечает Анна Бодрова из "Альпари". Это значит, что среднесрочный торговый диапазон 2250-2300 пунктов остается в силе, поясняет она.

"Индекс РТС сохраняется в пределах 1250-1300 пунктов. Мировые биржи негативно реагируют на начало торговой войны между Штатами и Китаем, но российские площадки пока держатся вне этой темы", - говорит аналитик.

В четверг президент США Дональд Трамп подписал меморандум "О борьбе с экономической агрессией Китая", в рамках которого в США планируется введение импортных пошлин на продукцию из Китая. Министерство коммерции Китая, в свою очередь, объявило, что страна рассматривает варианты введения импортных пошлин на ряд товаров из США, чтобы сбалансировать потери страны от введенных США пошлин на сталь и алюминий.