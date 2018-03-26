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Рубль и индексы РФ попали под давление на фоне высылки дипломатов из ряда стран


Рынки / Валюта / Индексы
  • #Биржа
    © fotolia.com, Pavelis

МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Рубль и российский рынок акций попали под давление на фоне новостей о высылке российских дипломатов из ряда стран в связи с "делом Скрипаля", свидетельствуют данные торгов.

В частности, США высылают 60 дипломатических сотрудников РФ, Германия, Франция, Польша – по четыре каждая, Чехия - трех, Нидерланды - двух.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 16.12 мск снижался на 0,1 рубля - до 57,2 рубля, курс евро рос на 0,2 рубля и равнялся 70,93 рубля. Рубль потерял на новости около 30 копеек против уровней, на которых он находился до выхода сообщений о высылке. Позже курс евро превысил 71 рубль.

Индекс Мосбиржи снижается к этому часу на 0,8% - до 2268 пунктов, РТС - на 0,9%, до 1250 пунктов. На новостях о высылке индексы потеряли дополнительно 0,7-0,8 процентного пункта.

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