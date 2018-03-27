FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

РФПИ: "Детский мир" может провести SPO в 2018 г, может привлечь стратегического инвестора


Компании / Рынки / Акции

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Группа "Детский мир" может провести SPO в 2018 году, возможно и привлечение стратегического инвестора, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее в марте источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что АФК "Система" AFKS и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден РФПИ и China Investment Corporation) решили не проводить вторичное размещение акций (SPO) "Детского мира"

"Мы рассматриваем различные варианты по "Детскому миру", в том числе это либо SPO в этом году, либо, может быть, будет какой-то стратегический инвестор, который будет заинтересован в том, чтобы приобрести значимый пакет "Детского мира", - сказал он.

АФК "Система" и РКИФ планировали провести SPO "Детского мира" в декабре, но отменили из-за ареста его акций в обеспечение второго иска "Роснефти" ROSN к "Системе". Стороны рассчитывали продать 6,3% акций "Детского мира" новым инвесторам, выручив 4,185 миллиарда рублей. В том числе АФК собиралась продать примерно 5% акций, в результате чего ее доля в ритейлере сократилась бы до 47,1%.

Впоследствии "Роснефть" и АФК "Система" пошли на мировую, и в начале февраля основной владелец АФК Владимир Евтушенков заявил, что отмененное в декабре SPO "Детского мира" будет проведено в марте. Более того, на продажу, по его словам, предполагалось выставить около 25% ритейлера вместо планировавшихся ранее 6,3%.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ