РФПИ: "Детский мир" может провести SPO в 2018 г, может привлечь стратегического инвестора

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Группа "Детский мир" может провести SPO в 2018 году, возможно и привлечение стратегического инвестора, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее в марте источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что АФК "Система" AFKS и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден РФПИ и China Investment Corporation) решили не проводить вторичное размещение акций (SPO) "Детского мира"

"Мы рассматриваем различные варианты по "Детскому миру", в том числе это либо SPO в этом году, либо, может быть, будет какой-то стратегический инвестор, который будет заинтересован в том, чтобы приобрести значимый пакет "Детского мира", - сказал он.

АФК "Система" и РКИФ планировали провести SPO "Детского мира" в декабре, но отменили из-за ареста его акций в обеспечение второго иска "Роснефти" ROSN к "Системе". Стороны рассчитывали продать 6,3% акций "Детского мира" новым инвесторам, выручив 4,185 миллиарда рублей. В том числе АФК собиралась продать примерно 5% акций, в результате чего ее доля в ритейлере сократилась бы до 47,1%.

Впоследствии "Роснефть" и АФК "Система" пошли на мировую, и в начале февраля основной владелец АФК Владимир Евтушенков заявил, что отмененное в декабре SPO "Детского мира" будет проведено в марте. Более того, на продажу, по его словам, предполагалось выставить около 25% ритейлера вместо планировавшихся ранее 6,3%.