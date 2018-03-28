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Рынок акций РФ заметно снижается на умеренно негативном внешнем фоне


Рынки / Акции

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается по основным индексам на умеренно негативном внешнем фоне.

Индекс Мосбиржи к 16.36 мск дешевел на 0,79%, до 2244,71 пункта, индекс РТС - на 1,43%, до 1226,14 пункта, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" рос на 18 копеек, до 57,69 рубля, курс евро снижался на 10 копеек, до 71,25 рубля. Июньский фьючерс марки Brent снижался на 0,69%, до 69,98 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. Российские биржевые индексы с оглядкой на внешний фон тоже закономерно снизились, отмечает Василий Олейник из "Финама".

"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы - Мосбиржи и РТС - демонстрируют существенное падение по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов они отыграли явное утреннее ухудшение внешнего фона. Однако в настоящее время внешний негатив несколько смягчился. Это позволяет надеяться на то, что локальные фондовые индексы сегодня уже не пойдут ниже", - комментирует Виталий Манжос из ИК "Норд-Капитал".

Среди лидеров падения – акции "Аптечной сети 26 и 6" (-3,35%), "М.Видео" (-3,3%), "Магнита" MGNT(-3,24%) и "Распадской" (-2,64%). Среди лидеров роста, в свою очередь, акции "Полюса" (плюс 2,4%), бумаги "Сургутнефтегаза" SNGS(префы поднимаются на 0,9%, обыкновенные акции- на 0,78%), акции "Лукойла" LKOH(на 0,84%), "Уралкалия" (на 0,72%) и "Северстали" CHMF(плюс 0,71%).

В настоящее время индекс Мосбиржи перешел в состояние бокового движения около отметки 2245 пунктов, отмечает Манжос. Скорее всего, наметившаяся консолидация продолжится до момента публикации еженедельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США в 17.30 мск, считает он. В целом же аналитик ожидает закрытия индекса Мосбиржи недалеко текущего уровня, с умеренным понижением не более 1% по итогам дня.

До выхода данных минэнерго США Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA ожидает бокового тренда на российском рынке акций. В случае, если запасы вырастут, котировки акций нефтегазовых компаний, которые все еще находятся в зеленой зоне и поддерживают рынок, начнут падать, предупреждает она.

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