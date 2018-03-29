События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 марта

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 29 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония - Объём розничных продаж (г/г) (февраль)
|1,50%
|1,6% (факт)
|3:30
|AUD
|Австралия - Кредитование частного сектора (м/м) (февраль)
|0,30%
|0,4% (факт)
|9:00
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (март)
|2,20%
|2,10%
|9:00
|GBP
|Великобритания - Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (март)
|-0,40%
|-0,20%
|11:00
|EUR
|Германия - Изменение количества безработных (март)
|-22 тыс
|-15 тыс
|11:00
|EUR
|Германия - Уровень безработицы (март)
|5,40%
|5,30%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2017)
|0%
|0%
|11:30
|GBP
|Великобритания - Баланс счета текущих операций (4кв2017)
|-22,8 млрд ф. ст.
|-24 млрд ф. ст.
|11:30
|GBP
|Великобритания - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|0,40%
|0,40%
|11:30
|GBP
|Великобритания - ВВП (г/г) (4кв2017)
|1,40%
|1,40%
|15:00
|EUR
|Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)
|0,50%
|0,50%
|15:30
|USD
|США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль)
|0,30%
|0,20%
|15:30
|USD
|США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль)
|1,50%
|1,60%
|15:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|229 тыс
|230 тыс
|15:30
|USD
|США - Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г)
|1,70%
|1,70%
|15:30
|USD
|США - Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м)
|0,40%
|0,20%
|15:30
|USD
|США - Расходы физических лиц (м/м) (февраль)
|0,20%
|0,20%
|15:30
|CAD
|Канада - GDP (г/г)
|3,30%
|2,90%
|15:30
|CAD
|Канада - ВВП (м/м) (январь)
|0,10%
|0,10%
|15:30
|CAD
|Канада - Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (февраль)
|3,30%
|16:45
|USD
|США - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (март)
|61,9
|62
|17:00
|USD
|США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март)
|88,6
|17:00
|USD
|США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)
|102
|102
|20:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|804
|20:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 23.03)
|455,4 млрд долл (на 16.03)
|RUB
|Татнефть - финансовая отчетность по МСФО за 4к2017/2017
|RUB
|X5 Retail Group - финансовая отчетность по МСФО за 4к2017/2017
|16:00 мск (14:00 GMT, 09:00 NY)
|RUB
|X5 Retail Group - телеконференция менеджмента
|RUB
|Группа О`Кей - финансовая отчетность по МСФО за 2017
|RUB
|РусГидро - финансовая отчетность по РСБУ за 2017