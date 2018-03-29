События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 марта

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 29 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 2:50 JPY Япония - Объём розничных продаж (г/г) (февраль) 1,50% 1,6% (факт) 3:30 AUD Австралия - Кредитование частного сектора (м/м) (февраль) 0,30% 0,4% (факт) 9:00 GBP Великобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (март) 2,20% 2,10% 9:00 GBP Великобритания - Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (март) -0,40% -0,20% 11:00 EUR Германия - Изменение количества безработных (март) -22 тыс -15 тыс 11:00 EUR Германия - Уровень безработицы (март) 5,40% 5,30% 11:30 GBP Великобритания - Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2017) 0% 0% 11:30 GBP Великобритания - Баланс счета текущих операций (4кв2017) -22,8 млрд ф. ст. -24 млрд ф. ст. 11:30 GBP Великобритания - ВВП (кв/кв) (4кв2017) 0,40% 0,40% 11:30 GBP Великобритания - ВВП (г/г) (4кв2017) 1,40% 1,40% 15:00 EUR Германия - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) 0,50% 0,50% 15:30 USD США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль) 0,30% 0,20% 15:30 USD США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль) 1,50% 1,60% 15:30 USD США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 229 тыс 230 тыс 15:30 USD США - Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г) 1,70% 1,70% 15:30 USD США - Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м) 0,40% 0,20% 15:30 USD США - Расходы физических лиц (м/м) (февраль) 0,20% 0,20% 15:30 CAD Канада - GDP (г/г) 3,30% 2,90% 15:30 CAD Канада - ВВП (м/м) (январь) 0,10% 0,10% 15:30 CAD Канада - Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (февраль) 3,30% 16:45 USD США - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (март) 61,9 62 17:00 USD США - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март) 88,6 17:00 USD США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март) 102 102 20:00 USD США - Число буровых установок от Baker Hughes 804 20:00 USD США - Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)

Российские события