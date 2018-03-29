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События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 марта


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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 29 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPYЯпония - Объём розничных продаж (г/г) (февраль)1,50%1,6% (факт)
3:30 AUDАвстралия - Кредитование частного сектора (м/м) (февраль)0,30%0,4% (факт)
9:00 GBPВеликобритания - Индекс цен на жильё Nationwide (г/г) (март)2,20%2,10%
9:00 GBPВеликобритания - Индекс цен на жилье Nationwide (м/м) (март)-0,40%-0,20%
11:00 EURГермания - Изменение количества безработных (март)-22 тыс-15 тыс
11:00 EURГермания - Уровень безработицы (март)5,40%5,30%
11:30 GBPВеликобритания - Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2017)0%0%
11:30 GBPВеликобритания - Баланс счета текущих операций (4кв2017) -22,8 млрд ф. ст. -24 млрд ф. ст.
11:30 GBPВеликобритания - ВВП (кв/кв) (4кв2017)0,40%0,40%
11:30 GBPВеликобритания - ВВП (г/г) (4кв2017)1,40%1,40%
15:00 EURГермания - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март)0,50%0,50%
15:30 USDСША - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (февраль)0,30%0,20%
15:30 USDСША - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (февраль)1,50%1,60%
15:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице229 тыс230 тыс
15:30 USDСША - Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г)1,70%1,70%
15:30 USDСША - Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м)0,40%0,20%
15:30 USDСША - Расходы физических лиц (м/м) (февраль)0,20%0,20%
15:30 CADКанада - GDP (г/г)3,30%2,90%
15:30 CADКанада - ВВП (м/м) (январь)0,10%0,10%
15:30 CADКанада - Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (февраль)3,30%
16:45 USDСША - Индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (март)61,962
17:00 USDСША - Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (март)88,6
17:00 USDСША - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (март)102102
20:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes804
20:00 USDСША - Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00 RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 23.03)455,4 млрд долл (на 16.03)
 RUBТатнефть - финансовая отчетность по МСФО за 4к2017/2017
 RUBX5 Retail Group - финансовая отчетность по МСФО за 4к2017/2017
16:00 мск (14:00 GMT, 09:00 NY) RUBX5 Retail Group - телеконференция менеджмента
 RUBГруппа О`Кей - финансовая отчетность по МСФО за 2017
 RUBРусГидро - финансовая отчетность по РСБУ за 2017
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