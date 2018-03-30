FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Венесуэла может создать новую криптовалюту с привязкой к ресурсам страны - поcол в РФ


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Венесуэла может создать очередную криптовалюту, поддержанную природными ресурсами страны, рассказал РИА Новости посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Наш президент Николас Мадуро объявил, что после создания "петро", которая поддерживается нефтью с месторождения "Аякучо", будет идти дальше и создаст криптовалюту, основанную на золоте. Однако у нас очень много других ресурсов, которыми богата Венесуэла. Мы должны посмотреть, президент с его командой будет оценивать возможность создания новой криптовалюты. На основе этих ресурсов может быть создана очередная криптовалюта", - сказал он.

Венесуэла выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро" 20 февраля. Тогда президент страны Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

Для работы с "петро" президент намерен создать четыре экономические зоны. Это остров Маргарита, архипелаг Лос-Рокес и специальные экономические зоны "Парагуана" и "Уренья". Мадуро сообщил также, что Центральный банк Венесуэлы теперь может покупать золото за "петро", все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в "петро", а с 20 апреля в стране стартует продажа жилья за эту криптовалюту.

В феврале также сообщалось о планах страны выпустить в оборот еще одну криптовалюту - золотой "петро", которая будет обеспечена этим драгоценным металлом.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ