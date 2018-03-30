Венесуэла может создать новую криптовалюту с привязкой к ресурсам страны - поcол в РФ

МОСКВА, 29 мар /ПРАЙМ/. Венесуэла может создать очередную криптовалюту, поддержанную природными ресурсами страны, рассказал РИА Новости посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

"Наш президент Николас Мадуро объявил, что после создания "петро", которая поддерживается нефтью с месторождения "Аякучо", будет идти дальше и создаст криптовалюту, основанную на золоте. Однако у нас очень много других ресурсов, которыми богата Венесуэла. Мы должны посмотреть, президент с его командой будет оценивать возможность создания новой криптовалюты. На основе этих ресурсов может быть создана очередная криптовалюта", - сказал он.

Венесуэла выпустила обеспеченную нефтью криптовалюту "петро" 20 февраля. Тогда президент страны Мадуро заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.

Для работы с "петро" президент намерен создать четыре экономические зоны. Это остров Маргарита, архипелаг Лос-Рокес и специальные экономические зоны "Парагуана" и "Уренья". Мадуро сообщил также, что Центральный банк Венесуэлы теперь может покупать золото за "петро", все государственные институты должны будут заключать валютные контракты в "петро", а с 20 апреля в стране стартует продажа жилья за эту криптовалюту.

В феврале также сообщалось о планах страны выпустить в оборот еще одну криптовалюту - золотой "петро", которая будет обеспечена этим драгоценным металлом.