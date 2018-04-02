Акции компаний группы "Сумма" падают на фоне ареста Магомедова

МОСКВА, 2 апр - ПРАЙМ. Акции ДВМП, НМТП и "Трансконтейнера" TRCN падают в цене на фоне сообщений об аресте совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, свидетельствуют данные торгов.

Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.

Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова - в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов – в хищении почти 669 миллионов рублей.

К 10.11 мск акции ДВМП (Дальневосточное морское пароходство FESH - головной компания транспортной группы Fesco) падали в цене на 18,4%, "Трансконтейнера" – на 3,8%, НМТП – на 2,9%. Индекс Мосбиржи к этому времени повышался на 0,2%.

Fesco (входит в группу "Сумма" Зиявудина Магомедова) владеет 25,07% "Трансконтейнера", Группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% акций НМТП (через Novoport Holding Ltd.).